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台灣8成兒少黏螢幕 國中迷IG 國小滑抖音 逾8成運動量不足

記者葉冠妤／台北3日電
八成兒少黏螢幕，顯示虛擬娛樂正逐步主導兒少生活，實體世界的全身運動參與度反而偏低。(本報資料照片)
八成兒少黏螢幕，顯示虛擬娛樂正逐步主導兒少生活，實體世界的全身運動參與度反而偏低。(本報資料照片)

兒童節將至，兒福聯盟昨公布一份針對5至9年級學生進行的「2025年兒童休閒娛樂現況調查報告」，數據指出，在休閒時間運用上，兒少幾乎每天都進入網路世界，包括觀看網路影片，其中國小逾79%、國中83%，實體世界中的全身運動參與度偏低，每周有運動7小時的台灣兒童不到兩成，顯示現代社會中，靜態、虛擬的娛樂正逐步主導兒少生活。

兒盟調查指出，國小與國中生的休閒活動以線上的靜態娛樂為主，例如觀看網路影片和玩遊戲，這些久坐活動導致運動參與度偏低，隨著年齡增長，兒少對運動的興趣逐漸減少，從國小近60%降至國中僅48%，不到半數。

調查也發現，男生普遍偏好手機遊戲，比率高達九成，而受電玩與實況文化影響，兒少常追蹤的YouTuber，前幾名多與遊戲相關。女生則傾向觀看YouTube、短影音與聽音樂，尤其熱中追星，K-POP風潮持續影響校園。

數據也指出，國中生比國小生更依賴社群媒體，38%長時間使用才滿足，即使無特別需求，仍有超過半數的國中生和四成以上的國小生忍不住滑手機，顯示兒少對社群媒體的高度依賴性。年齡差異上，國小生偏好TikTok（抖音），國中生則多用IG。

令人擔憂的是，每5位國中生就有1人因無法使用社群媒體而感到煩躁，影響專注力與情緒穩定。

兒盟說，調查發現運動能顯著提升兒少生活滿意度，有運動的兒少正向情緒顯著較高，負向情緒明顯較低；而靜態娛樂的滿意度較低，長時間遊戲甚至降低幸福感，孩子越玩越不快樂。

學者指出，世界衛生組織建議兒少每周至少運動7小時，台灣達標者不到兩成，遠低於美國的42%，建議家長及早培養、注重孩子身體動作的平衡發展。

調查指出，台灣低年級兒童無規律運動者占約兩成，世界衛生組織建議兒少每周至少運動7小時，而台灣達標者不到兩成，遠低於美國的42%，即便有運動習慣，僅約三成達到如游泳、打籃球、踢足球此類中強度以上運動，低於日本的63%。

社群媒體 YouTube 抖音

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