全球最先進 台積1.4奈米製程大突破 今年設試產線

台積電31日舉行高雄廠二奈米上梁暨三廠動土典禮，被認為是要展現先進製程根留台灣的決心。（本報資料照片）

台積電供應鏈 透露，台積電在1.4奈米製程推進獲得重大突破，台積電近期已通知供應商備妥1.4奈米所需設備，預定今年先進新竹寶山第二廠裝設試產線（Mini-line），同時也計畫將原訂採用二奈米製程的寶山晶圓20廠的三廠和四廠，作為1.4奈米的生產據點。

此外，台積電今天舉行高雄廠二奈米上梁暨三廠動土典禮，展現先進製程根留台灣決心。台積電二奈米生產據點採南北兩地同步進行，新竹寶山廠進度似乎比高雄快，卻選在高雄廠舉行擴建二奈米儀式，除了感謝高雄市鼎力相助，也透露台積電先進製程未來生產重心將逐步南移。

根據台積電因應地緣政治提出最新的規畫藍圖，已將原規畫寶山廠（Fab 20）四座二奈米廠的計畫，更動為P3及P4廠改切入1.4奈米；高雄（Fab 22）二奈米則由原規畫的P1、P2廠，修正為P1~P3廠，意謂高雄將有至少三座二奈米廠，至於P4、P5廠甫於本月初通過環評，已啟動建築規畫、執照申請及現地開工等作業，預計2027年竣工及申領使照，未來將生產同屬二奈米家族的N2P、N2X及A16（1.6奈米）。

此外，台積電保留高雄興建第六廠（P6）彈性，目前未做規畫，據了解，似乎也未來是否導入更先進製程使用預作準備。

至於中科二期園區擴大用地，因當地高爾夫球場會員球證爭議協商破局，確定延後交地，台積電規畫時程仍設定今年5月動土，因此要靠中科管理局協助台積電順利在中科二期進行擴建。而台積電在中科二期擴大計畫，在確定於高雄擴增二奈米產能後，決定改切入1.4奈米，且編定為晶圓第25廠（Fab 25），規畫興建四座1.4奈米廠，首座廠（P1）希望能趕在2027年前完成風險性試產，2028年下半年正式量產。

寶山的P3、P4的1.4奈米產線量產時程也押在2028年，但在中科二期擴建用地因受球證爭議影響，預料寶山的量產時程會比中科的第25廠還快，成為台積電最早量產全球最先進1.4奈米製程的生產據點。

針對台積電董事長魏哲家日前與總統賴清德 舉行記者會時，表示往後幾年還會有11個生產線要繼續投資。據指出，這應是已公布投資的寶山四座晶圓廠、高雄五座晶圓廠和嘉義二座封裝廠；而中科四座晶圓廠，以及未來進駐沙崙規畫更先進的晶圓廠至少六座，及數座先進封裝廠，將是台積電下一波投資重心。

此外，嘉義太保的先進封裝廠也計畫擴充，加上買進群創舊廠改建的先進封裝廠，台積電未來在台投資金額預計超過3000億美元，相對於美國投資1000億美元尚未有明確時間表，供應鏈人士說，台積電規畫將最先進製程和先進封裝投資重心放在台灣，否則像荷商艾司摩爾、美商科林研發、日商東京威力科創、德商默克及蔡司不會無懼地緣政治風險仍來台擴大投資。