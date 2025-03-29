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台超市龍頭全聯董座林敏雄：大潤發Q3改名大全聯

記者林海、嚴雅芳／台北29日電
全台20家「大潤發」量販店將改名為「大全聯」，預計第三季完成轉換，「大潤發」三字即將走入歷史。(記者侯永全／攝影)
全台20家「大潤發」量販店將改名為「大全聯」，預計第三季完成轉換，「大潤發」三字即將走入歷史。(記者侯永全／攝影)

超市龍頭全聯去年營收再創新高，董事長林敏雄29日表示，今年規畫將併購兩年的大潤發量販改名為「大全聯」，預計第三季完成轉換，這也意味著，「大潤發」這個名字即將在第三季走入歷史。

林敏雄表示，經營超市是戰戰兢兢，一天都不能懈怠，希望對物價、台灣消費者都有所貢獻，業績也穩定成長，每年幾乎都增加100億元(台幣，以下同)業績，且全聯雖然是本土通路，但也必須一直進步，目前線上、線下都有完整布局。

目前全聯全台門市已超過1200家，去年營收衝破1800億元，若加計大潤發營收，雙品牌年營收已達2100億元。林敏雄表示，今年整體業績目標挑戰2200億元，年增4.7%，全聯總店數目標超過1250店。

全聯近年來力拚電子支付，目前全支付會員已達550萬，日本跨境支付屆滿一年，除帶動整體交易額成長，消費者返國持續使用比率高達八成，日前再下一城，南韓跨境支付服務正式上線，搶頭香成為首家進軍南韓的電子支付業者，全聯今年也將以台灣電支第一為集團整體目標，也希望進一步跨足泰國、越南等海外國家。

近來不乏實體零售業者大舉加碼電商，面對數位零售浪潮，林敏雄表示，電商是趨勢，線上線下要「一起走」。雖然相較於電商的目的性購買，更希望消費者都能進店消費，但隨著現代家庭型態轉變，許多家庭主婦也開始上班，電商需求勢必增加。因此，全聯積極發展「小時達」服務，生鮮最快可在半小時內送達，這是其他電商難以達成的速度，也是全聯發展電商最大優勢。

全聯總經理蔡篤昌表示，截至今年2月，小時達門市已達1134間，2025年目標是布局全門市，同時持續改善缺貨、揀缺率，優化消費者體驗，拉高單店線上業績占比，並擴大中南部的生鮮外送普及率，以穩坐生鮮外送第一品牌。

談及今年景氣，林敏雄表示，股市是經濟櫥窗，台灣今年景氣看起來還是很好。台股站穩兩萬點，顯示市場信心強勁，尤其電子業發展迅速，「台灣電子業全球供應鏈最完整，表現好得不得了。」雖然傳統產業表現相對疲弱，但電子業的強勁成長將有助於帶動內需市場，進一步支撐零售消費動能。

談及房市，林敏雄表示，這一波房市會盤整久一點，但不利投資客反而是好事。房市要保持穩健發展，價格不宜劇烈波動，最理想的情況是隨著經濟成長率穩步發展，以維持市場的健康。至於插旗信義計畫區、台灣首家四季酒店何時開幕，林敏雄表示，希望明年7月開幕，最遲會在明年底開出。

電商 南韓 越南

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