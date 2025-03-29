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父母預立遺囑 可防子女分產訴訟紛爭

記者張瀞文／台北29日電
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律師蘇家宏表示，常見父母身後沒有留下遺囑，孩子要爭產，付出極高代價。（記者曾吉松／攝影）
律師蘇家宏表示，常見父母身後沒有留下遺囑，孩子要爭產，付出極高代價。（記者曾吉松／攝影）

恩典法律事務所主持律師蘇家宏指出，事務所處理的手足紛爭，多來自於爭產。最常見的例子是，父母身後沒有留下遺囑，孩子要分財產，為了「公平」，付上極高代價。

例如父母留下房子、黃金與股票給三個子女，若可做到其中一人使用房子，另兩個人拿黃金、股票，再補一些錢；可以協商，是最好的狀況。實情是，每個人對「房子價值多少」想法不同，拿房子者希望把價格估低一點，其他人希望價值高一點，可多換點錢，光這就吵翻天。沒共識只好訴訟，法官也無法做到真正公平，除非把房子、黃金和股票變賣，價金平分。

「這是真的公平嗎？」蘇家宏苦笑，變賣價錢不一定好，還得支付稅金、法院拍賣的程序費用、訴訟費用；光是程序就耗費許多資源。

蘇家宏建議的解方是預立遺囑，父母親生前就自主決定財產的分配方式，適得其所做好安排，避免子女為了追求「數字上的公平」產生紛爭。

另一個常見的狀況是，處理遺產時，因缺乏對法律的認識而犯下錯誤。

例如當事人在母親過世後需要喪葬費，或母親生前交代，一過世去把她銀行的存款提出，他就照媽媽意思去提。手足知道後大為不滿。當事人解釋，錢是媽媽說要給他的，而且他曾代墊媽媽的醫藥費、生活花用。於是手足去查媽媽的銀行存款—子女作為繼承人，在父母親過世後有權查詢父母親的銀行存款—翻看媽媽所有帳目，可能發現錢少了，房子還賣掉了。

除了遺產衍生的民事糾紛，還可能有偷竊、侵占、偽造文書等刑事責任，當事人就被手足告。蘇家宏補充說明，生前財產移轉應謹慎，尤其是父母身體狀況不佳、意識不清下，更易引發質疑。他建議重要財產移轉時，要有律師見證或進行公證。

他強調，平安比公平更重要，善用法律處理家庭事務，可以避險，達到家庭的平安和諧。

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