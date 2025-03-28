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趁台灣祭價格抬9倍 墾丁民宿895元房型漲到7980 觀光署籲自律

記者胡瑞玲、潘奕言／台北28日電
獨立音樂盛事「台灣祭」將登場，墾丁傳出非法旅宿業者乘機哄抬房價，屏縣府可能開罰，圖為示意圖，與新聞當事人無關。(記者潘奕言／攝影)
獨立音樂盛事「台灣祭」將登場，墾丁傳出非法旅宿業者乘機哄抬房價，屏縣府可能開罰，圖為示意圖，與新聞當事人無關。(記者潘奕言／攝影)

一年一度獨立音樂盛事「台灣祭」於4月3日至5日在墾丁登場，預計有上百萬旅次朝聖，卻傳出有非法旅宿業者趁機哄抬房價，住宿一晚從895元(台幣，以下同)喊到7980元，一口氣抬價近九倍。觀光署長周永暉呼籲業者自律。屏東縣府交旅處表示，至該民宿稽查發現為非法業者，若確定違法將開罰6萬至30萬元。

墾丁台灣祭即將登場，有民眾指出，查詢活動期間民宿價格，發現竟有民宿從平日每晚895元飆漲到7980元。屏東縣府交旅處表示，發現對方為非法業者，但稽查時無人開門。據查該民宿有三個人共同持有，已寄出雙掛號通知，要求三人在十天內陳述意見，若最終確定有違規哄抬價格，將視民宿房間數開罰。

「房價有平假日、淡旺季的差別很正常，但這種哄抬九倍價格的作法就真的太誇張。」陳姓民宿業者說，現在恆春半島業者大多很自律，但就是有老鼠屎，難道嫌墾丁觀光還不夠慘嗎？

屏東縣民宿協會理事長余松華說，墾丁近年來話題不斷，民宿業者都戰戰兢兢，深怕又砸了墾丁的觀光招牌，在這非常時期，這種趁機哄抬價格的業者已經很少了，沒想到竟出現害群之馬，大家都支持縣府強力取締，並用最高標準裁罰。

周永暉說，業者應要自律才能把觀光環境做得更好，口碑行銷很重要。為了推動觀光，觀光署也和全台22縣市合作，共同推動「台灣觀光一百亮點」，每月輪流由各縣市擔任主打星，四月由苗栗縣、連江縣接棒。

連江縣長王忠銘說，推薦遊客四月參加「馬祖藍調時光」系列活動，結合藍眼淚景觀，串聯北竿大坵島、馬祖地質公園、莒光坤坵沙灘三處亮點。苗栗縣副縣長邱俐俐說，苗栗是台灣賞桐花的熱門地點，配合觀光署電子集章抽獎，提供多項好禮。

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