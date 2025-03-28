央廣車馬費造假案 廉政署展開調查 李遠：不能忍受貪汙

文化部長李遠表示，對央廣車馬費造假處理方式感到痛心。（記者胡經周／攝影）

中央廣播電台四年前爆出車馬費造假爭議，廉政署近日展開調查，多位國民黨 立委昨在立法院教育及文化委員會要求文化部長李遠表態。李遠強調，這件事情非常嚴重，當中有非常多貪汙與假帳的問題，「我非常不能忍受。」也對央廣的處理方式感到痛心，將督促央廣一個月內建置完整的內控系統，並提出報告。

央廣董事長賴秀如則表示，願以央廣現任董事長的身分代表央廣向當時的事件表示遺憾，且這幾年已做了很多補救措施。針對職場霸凌案部分，將重啟調查，並邀請外部法律專家加入。

央廣四年前爆發車馬費造假事件，當時文化部要求央廣委外調查，但調查報告不僅被列為不公開的密件，當時經手的主管更一一升官，引發基層不滿，事後更爆出吹哨者被職場霸凌。

廉政署近期針對央廣弊案展開調查，根據揭露的調查報告內容，央廣當時被查出2000多筆領據有狀況，不僅有虛報的幽靈來賓，還有公務員以親屬名義冒領車馬費。

該調查報告被央廣備註為「機密文件請勿外流」，立委柯志恩質疑，這有什麼好機密的？過去國防部 發生弊案被譏笑為「國防布」，文化部不應該成為下一個「文化布」。她強調，該弊案爆發並非李遠任期，但爭議燒不停，要求李遠應該要通盤了解、徹查。立委洪孟楷強調，廉政署有廉政署的工作，但文化部內部也應該要有調查作業。

立委萬美玲則說，當年領據異常高達43%，說是有「人謀不臧」的疑慮也不為過，且央廣後續的處理毫無效率，希望李遠大刀闊斧改變過去的陋習。

立委王鴻薇表示，央廣預算來自於納稅人的錢，爆出弊案，有2400筆單據異常，卻不見對外公布報告，也不知道懲處那些相關人等，還傳出霸凌事件，要求賴秀如道歉。民進黨 立委吳思瑤則認為，央廣如果有弊案當然要查，但弊案已在調查中，不應有政治干預。

李遠坦言，他在文化產業工作50年，接觸非常多機構，裡面長期累積問題，希望未來所有的查核機制可以建置較完整的內控系統，並承諾一個月內會建置完成、提出報告，並責成文化部次長王時思負責相關調查。