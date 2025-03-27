403花蓮地震周年 太魯閣國家公園復原迎賓再等7年

太魯閣國家公園歷經403地震及多次颱風摧殘，多處景點都拉起封鎖線禁止進入。(記者陳正興／攝影)

台灣太魯閣國家公園每年多達400萬名遊客造訪，堪稱台灣觀光 門面，去年403地震是開園以來最嚴重的災害，導致遊客崩跌剩不到一半，修復工 程艱鉅，光禿山面讓太魯閣更顯蒼白，時間猶如停格在去年震災時，要恢復全區迎賓，至少還等7年。

太魯閣國家公園宛如花蓮觀光的心臟，重創後修復期至少6、 7年，現在處於「心臟衰竭期」，觀光客不來，百工百業也起不來。

園區幾處人氣景點，如砂卡礑、白楊步道、9曲洞、燕子口、錐麓古道等都在震後重創；去年下半年颱風接踵帶來強風豪雨造成「二度傷害」，原本評估損害較輕微的布洛灣遊憩區，也因豪雨沖落1顆顆數公尺高的巨石，擊碎開放的希望。

記者與太管處人員順著貫穿園區的中橫公路直擊，沿途可見大小不一坍方、從上而下沖刷的土石流痕跡，下方的立霧溪散落各種稜角的巨石，遊客雖然可走中橫公路，但各景點都禁止進入。

穿越砂卡礑隧道，映入眼簾的砂卡礑橋，路面鋪一片大鐵板，底下是被石頭砸出的大窟窿，橋的兩旁原本有不少隻大理石獅子，也被落石打中不見蹤影。

人氣景點砂卡礑步道仍封閉，太管處解說員林茂耀指向遠端的轉彎處，已被大量土石掩埋，棕色護欄也還卡在土堆裡。來到布洛灣遊憩區入口處，告示牌提醒「道路毀損、禁止進入」，一旁成堆土石與漂流木，全是大雨從山上挾帶而下；通往布洛灣台地的聯外道路，蹂躪痕跡隨處可見，整條車道都被土石流和超過8公尺高的巨石占據。

在403花蓮震災受創嚴重的太魯閣砂卡礑步道，修復還遙遙無期。(記者陳正興／攝影)

通往太魯閣布洛灣遊憩區的道路，在403大地震後，路上滿是巨石擋路，險象環生。(記者陳正興／攝影)

太管處布洛灣管理站主任陳寶匡憶及，康芮颱風過後，路上10幾顆大石頭擋住去路，「心都涼了」，只能趕緊找來大型機具進場破碎。

「園區滿目瘡痍，去年觀光人數崩跌到只剩170萬人次」，太管處以7年全區開放為目標，但林茂耀感嘆，退休 時恐怕還看不到太魯閣恢復原樣。

修復工程到底有多難？太管處副處長林忠杉說，除需大量人力物力，災區重複致災最棘手，畫好的施工圖須重新勘查、修正，加上缺工，都影響工程進度。

林忠杉評估，5處修復進度較艱困的景點，包括砂卡礑步道、燕子口步道、白楊步道、布洛灣上下聯絡道路、錐麓古道，還要用科技儀器調查高位邊坡蓄積多少土石、裂縫多深多寬等，做詳細的安全評估，才能對症下藥。另如白楊步道觀景平台被大雨沖毀，因步道窄小，只能用小型機具或人工處理，進度也較慢。