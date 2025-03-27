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新聞評論／金雞母變落湯雞 台電不分拆的真相

聯合報社論
電業法在2017年修法，要求台電須於六至九年內推動「電業自由化」，將台電「一分三」分割為發電、輸配電、售電三項事業，如今眼見目標無法達成，近日賴政府把法修回原樣。（本報資料照片）
電業法在2017年修法，要求台電須於六至九年內推動「電業自由化」，將台電「一分三」分割為發電、輸配電、售電三項事業，如今眼見目標無法達成，近日賴政府把法修回原樣。（本報資料照片）

立法院近日初審通過《電業法》草案，其中列舉四大修正方向，但真正重點只有一個：放棄將台電分割為三家公司的目標。此舉，等於宣告民進黨的「電業自由化」政策完全破功。2017年蔡政府為推動能源轉型修正《電業法》時，聲稱要開放民間電廠進入市場，台電將分拆成發電、輸配電、售電三家公司，最晚須在2026年完成。如今眼見目標無法達成，賴政府便把法修回原樣，還真是省時省力的應變。

2017年至今，不過短短八年。八年來推動得轟轟烈烈的「能源轉型」和「電業自由化」，卻以如此巧妙而便宜的方式收場，令人看得目瞪口呆。當年蔡政府修訂電業法，開放民間業者經營電業，號稱是「50年來最大變革」，要打破台電「獨占電力市場」的地位。法中並明訂，未來六到九年要實現「廠網分離」的專業分工，讓電廠和電網各司其職，一派志大言大。誰知，政府除了讓民營電廠加入，根本未推動台電的轉型，如今只好「走為上策」。

當初，民進黨質疑台電會「藏電」，因此要開放民營業者經營電廠，並將台電分拆成三家公司，瓦解它的獨占地位。八年過去，民進黨沒找到台電藏電之謎，而今台灣各色民營電廠眾多，再生能源售電業者多達上百家，賴政府反而放棄「分拆台電」的計畫，除了自我矛盾，顯示電業自由化都是假話。

更可議的是，台電在能源轉型政策推動前，是一家有大量盈餘的公營企業。它2014年的盈餘是141億元（台幣，下同，約4.3億美元），2015年盈餘618億元，2016年盈餘396億元，2017年盈餘463億元，甚至2018年還有270億盈餘。試問，政府在台電擁有大量盈餘時說要分拆它，為何到了它月虧百億時，卻說要維持它既有的綜合經營模式，不必分拆了？其中奧祕就是，一旦拆分了台電，不僅政府調度輸配電的能力將大受考驗，台電對某些民營電廠「買貴賣低」的真相也就無所遁形。為了保持這些不正常交易得以延續，最佳辦法就是讓台電保持完全國營，政府才能便於在幕後操控。

經濟部長郭智輝說，電力建設需要仰賴龐大的資源挹注，台電維持「綜合電業」型態，才能確保電網韌性及供電穩定，達到淨零轉型目標。問題是，2017年修法要分拆台電時，蔡政府卻完全是另一套說詞；說一定要打破台電的壟斷地位，新的能源才能發展，發電效能才能提高。台電先前有盈餘的時候，被視為魔鬼；如今變虧損了，卻反被當成天使。民進黨這樣的逆轉邏輯，連自己都會覺得好笑吧？

不僅如此，郭智輝還發明了一種「國際趨勢」的萬用貼布，說電業維持不分割是目前的國際趨勢，如英、法等曾歷經電業自由化分割的國家，現在都在重新強化管制。但如果國際趨勢是重要指標，近年國際社會紛紛承認核電為綠能，何以賴政府充耳不聞？更何況，當初蔡政府要分割台電時，是奉日本電業的分拆模式為樣板；為何今天政策要退縮了，就突然轉身「放眼英法」？

說穿了，這次《電業法》修正是在預為部署，為能源轉型政策及電業自由化的失敗，預鋪下台階。台電從八年前大賺的「金雞母」，變成今天虧損累累的「落湯雞」，主要原因是廉價的核電廠被民進黨政府強行關閉，並被迫要以高價向民間電廠購買電力轉以低價出售。尤其，在沒有民間業者願意承擔電力輸送網的昂貴建設下，「苦力」的工作就只能繼續由台電扮演。這才是全部真相。

民進黨 郭智輝 綠能

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