中研院射淨零5箭 廖俊智：不能排除任何能源

中央研究院院長廖俊智。（記者蘇健忠／攝影）

隨著淨零趨勢，台灣能源政策來到關鍵十字路口。中央研究院院長廖俊智昨日接受本報系聯合報專訪，談到國家能源發展，他以「科學家」身分表示，台灣不能全依賴綠能，也不能只有核能，在零碳電需求愈來愈高下，淨零不能排除任何一種能源。

廖俊智除了是中研院長，也身兼國家氣候變遷 對策委員會副召集人。他表示，台灣能源議題不能被簡化為「缺電」，只是若要達成2050年淨零目標，缺的是「乾淨的電」，因此他認為，不應該對科學未來可能發展做任何限制。

中研院作為台灣最高學術殿堂，廖俊智有三大願景：成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任、延攬培育卓越人才。他並帶領中研院射出「淨零五支箭」，包含去碳燃氫、高效太陽光電系統、地熱、海洋能、生質碳匯，近年陸續有斬獲，部分成果快則五到十年，將可對淨零發揮關鍵影響力。以下為本報專訪紀要。

問：氣候變遷委員會調升2032、2035年減碳目標，有哪些新技術可幫助落實減碳？

答：針對零碳電力，中研院建議推動五項淨零科技領域，雖不是萬靈丹，也不能保證可完全解決台灣所面臨的能源問題，卻能對台灣邁向淨零帶來幫助。

第一項是「去碳燃氫」，這項技術是將甲烷裂解為氫及固態碳，產生的氫可直接用於發電，成為低碳（甚至零碳）基載電力，產生的固態碳能作為工業原料、建材或備用能源，進一步降低天然氣 發電排碳量，突破傳統以燃燒天然氣發電再捕捉、封存二氧化碳的思維，成為低碳甚至零碳電力新選項。

碳捕捉下來有兩個好處，首先它是工業原料，可以補償發電成本；另一方面，固態碳就是碳，哪天台灣發生能源國安危機時，可用來當作燃料，等於是現在進口天然氣燒一半，另一半儲存下來。這項技術預計將於2026年導入興達港5MW（千瓩）機組。

第二是「高效太陽光電系統」，主要是以提高每單位面積發電效益為目標，以科技換取土地，目前提升效率達到33%，預計二年後可商轉。

第三是「地熱」，台灣位於太平洋火環帶，地熱資源非常豐富，台灣沒有不開發的理由，目前與中油合作，目標是在宜蘭員山尋找深層地熱，並以四公里為標的，過去多是挖一公里以內，現階段已達1180公尺。

第四是「海洋能」，同樣也是自家財產，尤其台灣黑潮相對穩定，目前評估適合場域為成功外海、宜蘭外海。

第五是「生質碳匯」，主要可運用在不適耕作或休耕土地上種植短期收成的生質作物，台灣自然環境適合植物生長，像是狼尾草，就是可增進自然碳匯的特別植物。

問：請談談科學家心中的核能，以及在能源轉型中所扮演的角色？

答：以科學角度來看，我們不應該對科學未來可能發展做任何限制，因為大家都知道過去幾十年來，科學發展往往超乎人們預期，許多過去完全沒有想到的事情，現在都變成可能。台灣不能全依賴綠能，也不能只有核能。

核能並沒有所謂的新舊，所謂新核能，指的是「新技術」，例如對現在核二廠、核三廠有疑慮，我們可以用最新方法來加強其安全性，並不是採取一刀兩斷作法。

至於核廢料處理，據我所知，全世界仍少有核廢料最終處置場，而以科學家客觀角度來看，應設法減少核廢料。而關於核融合，則又是完全不同的概念，需要密切觀察，但我認為不應該把未來賭在核融合上，可以抱持希望，但不能依賴它。

問：美國總統川普 上任後，牽動全球減碳步伐，台灣如何因應？

答：全球潮流就像時尚一樣，之前流行喇叭褲現在又變成緊身褲，隨時都在變化，關於氣候變遷，基本上對科學家而言，大家是有共識的。但取代方式該怎麼做？ 各界尚無共識。

至於川普政策，我覺得在沒有落實前都有待觀察。況且這也牽涉美國能源產業的想法。

我們密切觀察國際走向，在氣候變遷委員會中，我們也會討論國際情勢，但就我了解，2050年淨零排放目標沒有因川普新政而改變，依舊堅定往前走。