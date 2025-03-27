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台首個國家火箭發射場 落腳屏東九棚村 縣長：打造太空村

台灣新聞組／綜合27日電
歷經兩年選址評估作業，國科會26日宣布，第一個國家火箭發射場將落腳於屏東縣滿州鄉九棚村。(圖／屏東縣政府提供)
歷經兩年選址評估作業，國科會26日宣布，第一個國家火箭發射場將落腳於屏東縣滿州鄉九棚村。(圖／屏東縣政府提供)

屏東縣滿州鄉九棚村和台東縣達仁鄉南田部落被列為「國家火箭發射場」候選場址，到底獎落誰家，備受關注。歷經兩年選址評估作業，國科會昨宣布，第一個國家火箭發射場將落腳於屏東縣滿州鄉九棚村，後續將展開實質規畫及環評作業。

對此，屏東縣長周春米表示，縣府已計畫打造滿州鄉九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際，期待未來縣府與國科會、國家太空中心攜手合作太空科技立足屏東。

2020年民間晉陞太空公司原計畫在南田發射火箭，因土地問題轉至澳洲發射，政府開始關注並推動太空科技發展，卻一直苦無發射場地，為此國科會去年8月公告台東達仁鄉南田村及屏東滿州鄉九棚村列為候選場址。

據了解，發射場域總面積需25公頃，位置須距離省道及都市計畫區15公里以上，發射作業區須臨海且邊長至少大於600公尺，寬度至少大於200公尺或有自然屏障。

國科會前瞻及應用科技處長蔡妙慈說，兩地政府及居民都積極爭取國家發展場落腳的機會，但審查委員最後以共識決認定「九棚村」在土地取得難易度、面積規模與使用性及環境敏感地區之避免等衡量指標差距較為明顯，因此選定「屏東縣滿州鄉九棚村」為國家發射場域之位址。

蔡妙慈還提到，發射場域所需面積為25公頃，九棚村被匡列要開發的地有91公頃，較南田部落大了近三倍，作為科研發展延伸的潛力，九棚村優勢較大。另外，「安全」也是審查委員最重要的考量之一，評估南田部落居住密度較高、且私有地較多，在不影響到居民生活的前提下，最終由屏東縣九棚村出線。

蔡妙慈說，等環評通過、實際開發後，居民若有損失，可透過地方提出補償需求、計畫提交審查會，國科會將再研議相關補償作為。

滿州鄉長古榮福說，九棚離中科院九鵬基地很近，也較接近赤道，衛星收訊更穩定清楚；超過八成的村民都贊成設場。九棚是滿州鄉最小的村，設籍人口300多人，常住人口100多人。未來發設場域設置後，相信會穩定帶動地方發展，希望場域內部要招聘人員，能優先聘用在地鄉親，也能培訓在地學生，畢業後回鄉工作，根留故鄉。

國家火箭發射場位址
國家火箭發射場位址

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