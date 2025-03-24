月初飛菲律賓險墜機 星宇飛安調查：2駕駛未依SOP降落

星宇內部調查月初一架台北飛往菲律賓班機，降落時差點發生墜機意外事件，發現是因正副駕駛未溝通、監督機制失靈；星宇航空客機。(記者黃仲明／攝影)

星宇航空 月初一架台北飛往菲律賓班機，降落時差點發生墜機意外，地面迫近警告系統甚至發出「高度過低，注意地障」警告。聯合報記者取得星宇內部調查報告，該航班兩名機組人員未遵守標準作業程序，溝通及監控不足，導致嚴重飛安疑慮。

根據報告，當天菲律賓克拉克機場天氣良好，原定使用20跑道降落，巡航階段已完成相應進場簡報，但後來航管指示變更另一條跑道進場，機組員卻未重新進行進場簡報，自此引發後續一連串錯誤。

在飛機準備進場時，機長依照航管指示啟動進場模式，但飛機當時未依規定下降至3000呎，依舊維持平飛且高度偏高，機長決定加大飛機下降率，並提前設定重飛高度為5000呎，這時飛機模式自動轉換為爬升，但機長還是堅持嘗試讓飛機下降，而為修正路徑，機長再次壓機頭並提高下降率，此時飛機仍比正常航道還要高，因此機長決定解除自動駕駛，改以手動操控，加速降低高度。

當飛機高度約在1800呎時，跑道已清晰可見，飛機儀表仍顯示高度偏高，機長決定重飛，執行重飛操作時，兩位駕駛都專注在調整空速，未注意到自動駕駛沒開啟，導致飛機姿態持續呈現下降，飛機下降至約675呎時，地面迫近警告系統緊急觸發，這時兩位駕駛才警覺飛機沒在他們控制下自動飛行，所幸立即採取改正措施，並依航管指示飛機爬升至5000呎，第二次進場才順利安全落地。

調查報告認為，事件主因為正、副駕駛未積極溝通，且未落實標準作業程序，包括更改進場跑道時未重做簡報，導致副駕駛未掌握完整資訊；其次，正駕駛未按照程序下降至規定高度時，副駕駛也沒有及時提醒。正駕駛在解除自動駕駛後採取激烈下降，副駕駛也未介入或警示風險；重飛程序執行過程中，兩人都沒察覺飛機姿態異常，導致監控機制全面失靈，直到警告系統響起。

星宇航空表示，涉事兩位機師已自請離職，並主動通報主管機關，未來將加強模擬機訓練，強化各種緊急應變課程，致力建立更完善的監控及督責機制，確保飛行安全。