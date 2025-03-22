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台篩檢率差 子宮頸癌重回女性十大癌

記者林琮恩／台北22日電
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台灣自1995年起推動30歲以上免費子宮頸抹片，不過根據最新統計，四成四的女性過去六年均未篩檢。(圖／新竹市衛生局提供)
台灣自1995年起推動30歲以上免費子宮頸抹片，不過根據最新統計，四成四的女性過去六年均未篩檢。(圖／新竹市衛生局提供)

30年前，台灣推動免費子宮頸抹片檢查，「六分鐘護一生」口號讓篩檢率提升，同時也讓子宮頸癌退出女性十大癌症，但新冠疫情後，定期篩檢率跌破九成，子宮頸癌於前年重回女性十大癌症榜單。

據最新統計，30歲以上女性每年定期抹片比率僅5%，四成四的女性過去六年均未篩檢，台灣恐難於2030年達到消除子宮頸癌目標。

過去子宮頸癌被視為「女性癌王」，因無症狀，確診時多已晚期，導致治療效果差，台灣自1995年起推動30歲以上免費子宮頸抹片後，讓子宮頸癌早期發現率提升，癌症零期治癒率能達百分之百、癌症一期也有八成以上，讓子宮頸癌一度退出女性十大癌症榜單中，位居第11。

由於抹片及施打疫苗能幫助早期篩檢早期治療，全球的子宮頸癌罹癌率逐步下降，世界衛生組織（ＷＨＯ）喊出2030年前消除子宮癌高目標，但2022年台灣子宮頸癌標準化發生率為每十萬人有7.6人，距離ＷＨＯ訂下的每十萬人低於四人，還有一段距離。

中研院院士陳建仁表示，2011至2023年抹片檢查異常女性，後續治療與追蹤率不斷上升，僅在2021年，受新冠疫情影響，擔心感染不敢就醫，讓數字首度跌破九成。

統計2023年數據，30歲以上女性每年接受子宮頸抹片篩檢率僅5%，近三年內完成二次篩檢率為12%、完成一次篩檢率為25%，且高達44%女性，過去六年都沒有接受過抹片篩檢，三至六年內曾至少一次篩檢率也只有14%。

陳建仁說，篩檢率持續下降與不少女性認為「無性行為就不用篩檢」的迷思有關；婦產科醫學會秘書長黃建霈說，許多已停經女性認為更年期後，性行為減少或歸零，不會得子宮頸癌就不用再做抹片，但ＨＰＶ病毒特性是「年輕時感染，老了才發病」。

北榮病理檢驗部主治醫師賴瓊如說，以台灣現在推動篩檢的做法，到了2050年也無法達成ＷＨＯ目標，就算現在起全面推動抹片篩檢合併ＨＰＶ篩檢，最快也要到2035年才能消除子宮頸癌。

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