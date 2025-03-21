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虛報幽靈來賓…央廣詐領案調查 逾2000筆領據有異

記者林政忠、何定照／台北21日電
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接受政府補助的中央廣播電台傳出詐領車馬費爭議，廉政署著手調查。(記者林伯東／攝影)
接受政府補助的中央廣播電台傳出詐領車馬費爭議，廉政署著手調查。(記者林伯東／攝影)

中央廣播電台四年前發生車馬費造假爭議，當時文化部要求央廣委外調查，調查報告被列為不公開的密件；廉政署近期展開調查，根據揭露的調查報告內容，央廣當時被查出2000多筆領據有狀況，不僅有虛報的幽靈來賓，還有公務員以親屬名義冒領車馬費。

央廣每年預算約5.4億元(台幣，以下同，逾八成經費是政府補助，卻傳出疑似長年偽造單據核銷陸委會等機關補助案，每年恐達上千萬元。文化部要求政風查核，央廣2021年花費近百萬元公開招標，委託勤美聯合會計師事務所分三階段調查。

據指出，央廣第一階段指定查核2015年1月1日至2021年3月31日期間，總計5530筆單據，其中發現2402筆異常。調查報告指出，央廣缺乏有效的內控機制，報告也備註，這些筆數是根據節目部相關人員回覆及整理未回覆資料，與實際筆數可能有約略差異，一筆領據可能同時存在一種以上的查核情形。

調查報告顯示有五大狀況：一、領據記載節目名稱與實際播出節目無法核對，約1205筆。二、領據根據支付標準換算應播出的集數與實際播出節目的集數不符，約624筆。三、領據來賓與快訊的節目來賓無法核對，約258筆。四、領據日期與播出時間難以勾稽，約250筆。五、節目來賓為其他節目主持人，約65筆。

央廣當年的行政調查，以「錢並未進入任何人口袋，沒有弊端，只是節目名稱填錯」結案，連時任文化部長李永得都不滿意，要求送政風調查。

而該分調查報告列為央廣2022年1月11日董監事會討論事項，並備註「機密文件請勿外流」，但無機密文號；至於由誰核定為機密文件，董事也不知情。

最後的懲處結果，時任吳姓主任秘書及袁姓節目部經理雖被各記一支大過，但留任原職，其中吳姓主秘在董事換屆後，還升上代理總台長，如今已退休；原行管部陳姓經理則升任為主秘，當時經手的主管一一升官。

央廣員工表示，曾向高層反映要查明責任，憂心檢廉調查結果，會讓基層背上黑鍋。

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