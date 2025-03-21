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央廣詐領案吹哨者控霸凌 裁定不成立

記者林政忠／台北21日電
央廣領據曾出現過已故媒體人葉柏祥上「潮台灣」節目領取車馬費1000元，上面有他與製作人簽名，但事實上葉根本沒上過該節目。(圖／李菁提供)
央廣領據曾出現過已故媒體人葉柏祥上「潮台灣」節目領取車馬費1000元，上面有他與製作人簽名，但事實上葉根本沒上過該節目。(圖／李菁提供)

中央廣播電台四年前涉嫌向陸委會等公部門詐領車馬費，在央廣任職25年的台語導播李菁是當年吹哨者，她出面指控車馬費造假弊案，卻疑似遭到長期職場霸凌，包括剝奪錄音室登記權限、考績遭威脅等，但當時涉案的多位高層不僅未被追究責任，最後反而高升；她曾寄存證信函給央廣所有董監事，並提出職場霸凌申訴，最後裁定霸凌不成立。

央廣四年前爆出涉嫌將來賓車馬費溢領陸委會補助費，用節目欄位空白的「紅白單」，要求節目製作人、主持人「配合簽名」，引爆爭議。央廣領據曾出現過已故媒體人葉柏祥上「潮台灣」節目領取車馬費1000元，上面有他與製作人簽名，事實上葉根本沒上過該節目。

「我就是當年吹哨者、也是受害者。」李菁說，當時央廣華語部周姓副理以「四名主管的行政裁量權」為由施壓，以LINE指示「你是台內員工，必須遵從節目部的決定」，要求簽署非她邀請的來賓車馬費單據，且該單據的節目欄為空白；基於對電台的信任，她一開始未察覺問題，直到她委託律師對四位主管提出職場霸凌申訴和存證信函，才被媒體披露，央廣長年施行的「空白紅白單」作業，恐涉嫌詐領車馬費情事。

李菁也說，雖然央廣後來已導正來賓費核銷程序，但周姓副理事後不僅未受到任何調查或處分，還升任為華語部經理，並利用職權對她秋後算帳，她已連續三年考績乙等；她的錄音室登記權限被剝奪，影響正常節目製作，她身為台語節目導播，卻無法參與台語新人招考，主管更試圖將她調離職位，她因此提出職場霸凌申訴，但資方裁定霸凌不成立。

她指出，周姓高層所領導的華語部甚至縱容下屬干預新聞內容，2024年總統大選期間刪除民眾黨總統候選人柯文哲的政見內容；這名下屬在管理上明顯失職，導致2024年花蓮大地震當天，央廣短波頻道未能即時播報重大新聞，此事乃央廣作為公共媒體的嚴重失格，但此人考績仍年年甲等，無人問責。

李菁質疑，央廣溢領陸委會等補助經費是長期性行為，追查多年溢領經費不僅是追究過去錯誤，更可檢視公共媒體未來發展方向，希望捍衛新聞自由、終止職場霸凌。

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