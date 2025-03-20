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台80歲免巴氏量表聘外籍看護 勞動部拚7月底前上路

記者葉冠妤、沈能元／台北20日電
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立法院去年三讀通過「就業服務法」第46條修正案，放寬80歲以上長者免經巴氏量表評估，即可聘請外籍看護，勞動部19日表示，將力拚今年7月底前上路；圖為外籍看護帶長者上街。(記者季相儒／攝影)
立法院去年三讀通過「就業服務法」第46條修正案，放寬80歲以上長者免經巴氏量表評估，即可聘請外籍看護，勞動部19日表示，將力拚今年7月底前上路；圖為外籍看護帶長者上街。(記者季相儒／攝影)

立法院去年底通過就服法第46條修正案，開放80歲以上長者，或70至79歲罹患癌症2期以上者，免巴氏量表可聘請外籍看護，但新政策至今未上路，外界批評勞動部行政怠惰。

勞動部長洪申翰表示，為降低對重症家庭聘雇看護移工的衝擊，規畫採「雙軌分流」，至少要6個月才能完成配套措施。勞動部官員則補充，力拚7月底前實施。

勞動部長洪申翰昨在立院答詢時表示，立法院去年底3讀通過就服法修正案，勞動部在1月17日便召開跨部會會議討論後續因應，因為很多重症家庭擔心看護移工將棄重擇輕，因此勞動部設計的配套措施必須確保重症家庭日後能找到照顧資源，避免引發移工聘僱市場失序。

洪申翰說，現在在做的幾件配套，除了修訂法規，也會以兼顧重症權益為前提下，規畫雙軌分流，讓重症家庭能以簡便方式申請外籍看護，地方照管中心等單位為此必須增加人力，還要找財源、召募、訓練人員，也需要跟移工來源國討論增加引進移工人數，在高度壓縮的作業程序下，最快也要6個月的時間才能上路。

勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國解釋，未來申請程序不變，第一關必須在照管中心取得聘僱資格，但照管中心以後將先分成重症、一般等兩類符合資格的申請者，並照管中心推介本國籍照顧服務員仍不足者，下一步才會遞件到勞動部，審查外籍看護召募許可，再到外國選工、申請簽證來台，而勞動部審查召募許可時，將優先審查重症申請者。

蘇裕國另提及，勞動部本月底前，會再找衛福部開會討論相關配套措施，希望力拚7月底前上路。

洪申翰說，勞動部開放80歲以上長者免巴氏量表評估後，預估將有53萬人取得聘雇資格，據過去資料推估，這其中可能會有將近10萬人申請外籍看護。

衛福部長照司副司長吳希文說，目前申請外看的流程都需要照管中心人員協助，未來新制上路後，隨著申請人數可能增加，申請流程需如何執行，或是照管中心的申審人員人力是否充足，要如何配合、納入哪些重症，或重症的範圍、面向、族群等，還需要進一步討論。

吳希文說，該措施主要是以重症患者為優先考量，勞動部正評估、思考及收集各界想法。

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