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盼電價合理化 打平發電成本 台電董座喊漲6%

台灣新聞組／台北20日電
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台電董事長曾文生（右）與總經理王耀庭（左）。(記者胡經周／攝影)
台電董事長曾文生（右）與總經理王耀庭（左）。(記者胡經周／攝影)

經濟部月底將召開電價審議會。台電董事長曾文生19日表示，盼電價結構合理化，尤其民生電價不僅遠低於南韓，住宅330度以下用電還低於20年前；若要打平發電成本，電價平均要漲約6%，這並不包含合理利潤。

據分析，就台灣與南韓電力結構比較，顯示台灣住宅電價有調整空間。過去幾波電價調整集中工業電價，台電盼電價結構合理化，指的是調整民生住宅電價。不過曾文生坦言，調整民生電價對物價有直接衝擊，最後將由電價審議會整體評估。

曾文生表示，台電2022年至2024年已承擔政策任務，吸收通膨衝擊，穩定經濟，就應由國家稅收共同承擔。任何透過預算程序撥補，包括2024年追加預算、或2025年追加預算、離島建設條例等，都應撥補台電。至於電價調整，他表示大方向是希望電價結構合理化。

他指出，南韓電力公社是參考對象。2024年台灣住宅電每度2.77元，韓電為3.98元；台灣工業電價是4.27元，韓電為4.98元。他還提及，台灣目前住宅及小商家330度以下用電單價已低於2004年。

他表示，若要打平台電發電成本，電價平均要漲約6%，這並不包含合理利潤。台電預估2025年虧損465億元，今年若燃料價格再下降，有機會虧損再縮小。目前台電預測2025年平均每公噸煤價為120至130美元，氣價為每度新台幣15.4元。

電價審議委員會預計下周開會，電價上漲恐成定局；外界質疑去年以來燃料價格已下跌，電價為何仍有上漲壓力？曾文生表示，原因在於之前電價沒有跟著燃料價格上漲，以核電來批評台電財務狀況，過度誇張影響；而國民黨「下令封殺台電撥補，理由是核電不運轉，這有公道嗎？」

南韓 國民黨

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