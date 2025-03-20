核管法公聽會 童子賢籲讓核電幫忙 台灣可年省N千億元

立法院教育及文化委員會舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，和碩董事長童子賢透過錄影方式參與，並列舉核能五大優點。(記者許正宏／攝影)

立院教育及文化委員會昨舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，朝野立委各執一詞，擁核派和反核派的專家學者也不斷交鋒。身兼總統府氣候變遷 委員會副召集人的和碩董事長童子賢以錄影方式與會，除盛讚核電有五項優點外，也說「讓核電幫忙，可以每年替台灣省下Ｎ千億元。」

公聽會上，朝野立委各言爾志。民進黨立委張雅琳聚焦核廢料儲存狀況、國民黨 立委謝龍介說明太陽光電弊案對台南的影響，民眾黨立委張啓楷則擔憂核電廠停機，恐將對民生與產業造成更大衝擊。國民黨智庫執行長柯志恩不禁感嘆，不論是擁核也好、廢核也罷，多年來彼此陷入沒有交集的爭吵，最重要的是政府能否承擔起責任，把台灣的能源發展帶到正確的道路上。

專家學者方面，清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，核電可作為基載電力，但再生能源不行，在這種情況下，當然很多國家在考量穩定供電，且又要不排碳的電力，就希望能保留核電，台灣卻背道而馳。

談及哪幾座核電廠能延役，葉宗洸說，核二、核三廠四部機組還沒正式除役，適合延役，大概兩年就可以恢復供電，若四部機組能夠持續運轉的話，提供的電力足以讓台電一年內賺超過600億元(台幣，以下同，約18億美元)，尤其是現在虧損這麼嚴重，一年賺600億元，很快幾年內就可以打平。

不過台灣環境保護聯盟會長謝志誠持不同看法，他說電力的選擇有很多，若一味仰賴核能，會為下一世代製造更多風險和負擔。

童子賢的預錄片壓軸播放，他在影片中列舉五大核電優點，包括供電穩定、占地小、不排碳、經濟實惠、能源韌性好，所以他衷心期望綠能 跟核能不要偏廢，兩個可以一起發展。

童子賢表示，核二、核三的發電效率非常好，成本非常低，根據台電去年公布的發電成本資料，每一度電1.42元，若是台電向民間購入的風力和太陽能的發電成本，分別為6.59元和4.87，相對核能來說，可以差到5元以上。

童子賢說，若以一年用電3000億度來算，每一度電差1元，一年國家就要支付額外的3000億元、每一度電差2元，就必須額外支付6000億元，所以他才會呼籲，讓核電幫忙，可以每年替台灣省下Ｎ千億元。

核能安全委員會副主委張欣表示，若修法通過，仍須由經濟部和台電公司就各核電廠，審慎評估安全性、可行性及執行效益後，決定是否提出申請。