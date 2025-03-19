北科大中正場館消失 教部肯定校方去蔣 挨批政治介入校園

行政院長卓榮泰（右）及教育部長鄭英耀（左）。(記者季相儒／攝影)

繼中原大學將校內中正樓改名智信樓後，台北科技大學昨也公告校內「中正紀念館」改名為「學生活動中心」，館內一樓「中正廳」更名「大禮堂」；教育部 表示，依據「促進轉型正義條例」規定，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，但此舉引發校內教職員工不滿，認為是政治力量進入校園；藍委也批評，賴政府只會不斷煽動社會緊張與意識形態，施政完全搞錯方向。

本報系聯合報報導，中原大學日前發布公告，稱奉「權責單位」指示，校內中正樓更名為智信樓。消息一出引發熱議，網友多認為校方是受到壓力才改樓名，更好奇中正大學、中山大學會不會也被迫更名；隨後教育部承認它就是權責單位，還說中原大學可因此領到30萬元台幣補助。

教育部長鄭英耀對於校園正義轉型一向積極，在中山大學校長任內，就大力推動校內線上公投撤離校內蔣中正銅像，賴清德 上台後，他就成了教長黑馬；上任教育部長後，政治議題跑前面，先是宣布不承認大陸三校學歷，後又有大學陸續去蔣化的表現。

另據台北中國時報報導，北科大證實，依「促進轉型正義條例」及1月20日主管會議決議，將校內中正紀念館更名為「學生活動中心」，此館一樓中正廳更名為「大禮堂」。但校內人士透露，教育部不斷施壓大學場館更名，同事們氣憤不已，政府口口聲聲說尊重民意，一天到晚高喊與標榜民主、自由等價值，但校內建築物改名也沒問過學校成員的意見，完全沒有做到尊重，且對於學校只會服軟配合，也讓人無法接受。

據報導，國民黨 立委葛如鈞表示，賴政府近來作為明確，已將意識形態無限擴張，尤其高教部分，除對兩岸互動設下紅線，禁止台灣的大學與幾所被點名的大陸大學交流，又傳出下令更改大學校園場館名稱，根本無視大學自治。