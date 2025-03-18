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第3次氣候變遷委員會議 童子賢拋核能議題

台灣新聞組／台北18日電
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總統府國家氣候變遷對策委員會1月舉行第3次會議，近期公開會議紀錄，會中挺核、反核暗潮洶湧。(圖／總統府提供)
總統府國家氣候變遷對策委員會1月舉行第3次會議，近期公開會議紀錄，會中挺核、反核暗潮洶湧。(圖／總統府提供)

今年1月召開的總統府國家氣候變遷對策委員會，近期公開會議紀錄，會中挺核、反核暗潮洶湧。和碩董座童子賢強調「不要只顧低頭拉車，還要抬頭看路」，中研院院長廖俊智呼應童子賢觀點，認為台灣必須考慮其他能源選項因應未來需求。

氣候變遷委員會副召集人、和碩聯合科技董事長童子賢在會中首先拋出核能議題，他表示，目前國際趨勢上，瑞典與瑞士已廢除核能機組使用年限的法令限制，改採逐年安檢機制，通過檢測的機組可持續運行，各國皆須在現實條件下權衡取捨，台灣地狹人稠，須在產業發展、能源安全及環境永續間取得平衡，無法毫無代價地將減碳目標推向極致。

童子賢也強調，能源的選擇應留意對氣候變遷與碳排的影響，也必須兼顧民生及產業，也應關注能源對環境的衝擊及其可承受能力。以太陽光電為例，2024年台灣土地承受度估計為德國2.3倍，若未來持續推動太陽光電，至2035年目標發電量需再提升2.6倍，若不考慮平原與山地條件，台灣土地承受度將高達德國5倍以上，對地狹人稠、資源有限的台灣土地將帶來難以承受的衝擊。

另一位副召集人，中研院院長廖俊智呼應童子賢的觀點並指出，未來AI用電需求量可能無上限，台灣土地面積有限，再生能源總量也有上限，因此必須考慮其他能源選項來因應未來的需求。

廖俊智說，去年德國曾歷經兩周缺乏風力與陽光，向以核能為主要電力來源的法國進口電力，台灣應借鏡德國經驗，在考量能源選項時必須將能源安全、能源成長及台灣現況納入綜合評估。

不過也有委員指出，近期許多淨零相關預算，因核能議題遭攻擊而被凍結，若過於強調核能在淨零的角色，反而可衝擊淨零推動，核能在未來10年不會是台灣邁向淨零的重要選項。

賴清德總統最後於會中裁示，能源是減碳核心，要繼續加速各項再生能源的發展，並進行綠電發展的程序改革，進一步地透明、簡化，擴大中央和地方協力合作，以提供效力。但也要考量能源安全，以及台灣本身的優劣條件，來考量台灣發展多元能源的可能性，「我們都要持開放態度」。

德國 氣候變遷 瑞典

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