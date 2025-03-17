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台灣電價下月起擬漲6% 鎖定民生及小商家 估904萬戶受影響

記者江睿智／台北17日電
經濟部將於月底舉行電價審議會討論4月起的新電價，調漲民生及小商家330度以下用電將是討論重點；圖為新聞示意圖，與當事人無關。(記者蘇健忠／攝影)
經濟部將於月底舉行電價審議會討論4月起的新電價，調漲民生及小商家330度以下用電將是討論重點；圖為新聞示意圖，與當事人無關。(記者蘇健忠／攝影)

經濟部預計兩周內決定下月起的新電價，預估整體電價平均漲幅約6%，民生住宅及小商店用電調幅更高，介於11%至33%。以目前家庭平均每月用電338度的非夏月電價為例，估計每月電費將增100多元(台幣，下同，約3美元)。

電價審議會將在本月底前舉行，綜合目前各方提出的評估報告，4月起電價調漲機會高。電價審議會的會前會自今日起召開，針對電價是否調整，經濟部官員表示還在核算中。

下月電價若調整，民生及小商家330度以下基礎用電調整是本次電價審議會討論重點。目前家庭民生用電330度以下有904萬戶、用電330度以下則有33萬家小商家，在這波電價調整預計是首當其衝族群，其餘用電量更大的用電戶，電費增幅會更可觀。

相關人士透露，這波調漲鎖定長年凍漲的330度以下民生住宅及小商店用電，台電爭取調升至2004年水準，每度約2元至3元，拉近與成本的距離。這波民生及小商店用電330度以上，也會採行用電愈多，調幅愈大的原則。

台電表示，民生用電要適度反映售電成本。2024年整體住宅每度2.77元，售電成本每度3.75元，每度補貼逾1元。民生基本用電330度以下單價比20年前還低，以住宅120度以下用電為例，2004年每度2.1元，目前每度1.68元，占電價成本僅4成。以民生121度至330度級距為例，2004年非夏月電價每度2.415元，現在2.16元，每度相差0.26元。

若這波民生基礎電價調升至2004年水準，包含夏月及非夏月電價，調幅約落在11%至25%之間。以目前平均一戶家庭非夏月用電338度計算，推估每月將多繳100多元電費，一年至少增加1200元(約36美元)。

至於小商店「零至330度」用電，2004年夏月電價每度3.465元、非夏月電價2.73元，現行為2.61元、2.18元，均低於發電成本。若調回至2004年電價水準，預估調幅在25%至33%。

台電提出的方案是為打平2025年預估約500億元(約15.1億美元)虧損，電價平均調幅約6%。其中工業電價近年經多次調漲，平均單價4.29元，不僅已超過台電發電成本，並且已逼近南韓工業電價的天花板，預計本次工業電價調幅有限。

經濟部稱，俄烏戰爭影響，過去3年多數國家多次大幅調漲民生電價，如法國調漲37%，南韓調漲49%，台灣住宅用電近3年累計調幅僅7.1%。

4月電價可能調整方案
4月電價可能調整方案

電費 南韓

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