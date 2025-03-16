台鐵公司化才2年 董座杜微屆齡就請辭 外界大感意外

台鐵公司董事長杜微15日出席唐氏症基金會活動，面對媒體詢問是否已請辭，他不願多談，僅說「不要喧賓奪主」。(記者葉信菉／攝影)

台鐵 公司化邁入第二年，不料昨傳出台鐵公司首任董座杜微，因屆齡65歲，考量已完成階段性任務後，因此主動提出請辭，並已提報行政院待核定。對此，交通部證實，指杜微因屆齡且另有生涯規畫主動表達請辭，雖然希望杜微留任並極力慰留，但杜微仍堅定請辭，後續將由交通部次長伍勝園暫代董座一職。

對此，杜微昨出席唐氏症基金會活動時不願多談，僅簡短回應「今天是唐寶寶重要記者會日子，我們不談別的議題，不要喧賓奪主。」行政院則說，目前暫時不會核定請辭案或討論接替人選，一切以交通部發言為準。

根據現行規定，國營事業董事長年滿65歲，應每年報行政院核准延任，採一年一聘，若超過68歲須屆齡退休 ，除非政院有特殊原因才會留任。

據了解，杜微生性老實，今年3月11日剛過65歲生日，因此按規定主動向政院請辭，不過直到昨天上午都沒有收到政院回覆，下午才傳出杜微「已請辭」的消息，讓外界大感意外。

杜微畢業於成大交通管理科學系、台大政治學系，1988年通過國考進入台鐵管理局，曾任列車長、台北站長、台北運務段長、運務處長，2021年發生太魯閣重大事故後接任局長，上任後著手台鐵轉型公司化，去年完成公司化，讓他成為台鐵局最後一任局長，也是台鐵公司首任董事長，上月交通部費率委員會通過票價調漲案，被認為已完成「階段性任務」。

然而，去年天災不僅讓台鐵營運備受挑戰，公司化首年就虧損高達120億台幣(約3.6億美元)，期間更爆出董事長加薪爭議。此外，台鐵近期接連發生檢修、洗車撞毀車頭、多起調車事故，讓台鐵安全問題再度浮上檯面。據了解，台鐵企業工會去年底舉行新卸任理事長交接典禮時，杜微就曾表示「是不是我也應該要交接了，讓年輕一輩來衝」。

台鐵企業工會表示，台鐵董事長工作涵蓋大小事，接任者若對台鐵不夠了解就難以掌握，但現在台鐵很多決策都是來自交通部及行政院指示，董事會根本沒有獨立決策權，所以接任人選是誰不重要，能掌握政策方向比較重要。

台鐵產業工會則認為，台鐵公司化後，在員工待遇、離職率、大小事故等問題都還沒解決，不算是完成階段性任務，員工對杜微最後印象恐留在「董事長先加薪」，有點可惜，希望接任人選以熟悉台鐵業務為優先，上任後先改善員工待遇、留住人才。