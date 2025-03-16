我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

台鐵公司化才2年 董座杜微屆齡就請辭 外界大感意外

記者周湘芸、李人岳／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台鐵公司董事長杜微15日出席唐氏症基金會活動，面對媒體詢問是否已請辭，他不願多談，僅說「不要喧賓奪主」。(記者葉信菉／攝影)
台鐵公司董事長杜微15日出席唐氏症基金會活動，面對媒體詢問是否已請辭，他不願多談，僅說「不要喧賓奪主」。(記者葉信菉／攝影)

台鐵公司化邁入第二年，不料昨傳出台鐵公司首任董座杜微，因屆齡65歲，考量已完成階段性任務後，因此主動提出請辭，並已提報行政院待核定。對此，交通部證實，指杜微因屆齡且另有生涯規畫主動表達請辭，雖然希望杜微留任並極力慰留，但杜微仍堅定請辭，後續將由交通部次長伍勝園暫代董座一職。

對此，杜微昨出席唐氏症基金會活動時不願多談，僅簡短回應「今天是唐寶寶重要記者會日子，我們不談別的議題，不要喧賓奪主。」行政院則說，目前暫時不會核定請辭案或討論接替人選，一切以交通部發言為準。

根據現行規定，國營事業董事長年滿65歲，應每年報行政院核准延任，採一年一聘，若超過68歲須屆齡退休，除非政院有特殊原因才會留任。

據了解，杜微生性老實，今年3月11日剛過65歲生日，因此按規定主動向政院請辭，不過直到昨天上午都沒有收到政院回覆，下午才傳出杜微「已請辭」的消息，讓外界大感意外。

杜微畢業於成大交通管理科學系、台大政治學系，1988年通過國考進入台鐵管理局，曾任列車長、台北站長、台北運務段長、運務處長，2021年發生太魯閣重大事故後接任局長，上任後著手台鐵轉型公司化，去年完成公司化，讓他成為台鐵局最後一任局長，也是台鐵公司首任董事長，上月交通部費率委員會通過票價調漲案，被認為已完成「階段性任務」。

然而，去年天災不僅讓台鐵營運備受挑戰，公司化首年就虧損高達120億台幣(約3.6億美元)，期間更爆出董事長加薪爭議。此外，台鐵近期接連發生檢修、洗車撞毀車頭、多起調車事故，讓台鐵安全問題再度浮上檯面。據了解，台鐵企業工會去年底舉行新卸任理事長交接典禮時，杜微就曾表示「是不是我也應該要交接了，讓年輕一輩來衝」。

台鐵企業工會表示，台鐵董事長工作涵蓋大小事，接任者若對台鐵不夠了解就難以掌握，但現在台鐵很多決策都是來自交通部及行政院指示，董事會根本沒有獨立決策權，所以接任人選是誰不重要，能掌握政策方向比較重要。

台鐵產業工會則認為，台鐵公司化後，在員工待遇、離職率、大小事故等問題都還沒解決，不算是完成階段性任務，員工對杜微最後印象恐留在「董事長先加薪」，有點可惜，希望接任人選以熟悉台鐵業務為優先，上任後先改善員工待遇、留住人才。

台鐵 退休

上一則

詐王大陸女友400萬 他專挑直播主 用話術騙投資

下一則

非因第三者而離婚增多 台灣女性自主抬頭 不甘只當好太太

延伸閱讀

談預算被刪 卓榮泰如黃國昌上身：太離譜了 真的太離譜了

談預算被刪 卓榮泰如黃國昌上身：太離譜了 真的太離譜了
國民黨促還稅於民、普發現金 政院：不宜常態化

國民黨促還稅於民、普發現金 政院：不宜常態化
當92天交長…李孟諺去年婚外情請辭 回鍋政院任有薪顧問

當92天交長…李孟諺去年婚外情請辭 回鍋政院任有薪顧問
總預算、財劃法 政院拍板將提覆議

總預算、財劃法 政院拍板將提覆議

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍（前左二）在內的中國學生團訪台。圖為學生團到淡水滬尾礮臺觀光，前總統馬英九（前右二）也現身一同聆聽導覽人員解說。（記者林伯東／攝影）

訪台中生脫口「中國台北」涉違規 馬英九遭台移民署約談

2025-03-10 01:57

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬