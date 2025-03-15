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台灣作物科學代表 市定古蹟磯永吉小屋落成100周年

記者許維寧／台北即時報導
磯永吉小屋興建於1925年，原為台大舊高等農林學校作業室，曾為台大前身台北帝國大學與台大早期農業研究重要基地。（記者許維寧／攝影）
磯永吉小屋興建於1925年，原為台大舊高等農林學校作業室，曾為台大前身台北帝國大學與台大早期農業研究重要基地。（記者許維寧／攝影）

國立台灣大學農藝學系與磯永吉學會15日於台大農場舉行「磯永吉小屋落成百年紀念活動」。磯永吉小屋興建於1925年，原為台大舊高等農林學校作業室，曾為台大前身台北帝國大學與台大早期農業研究重要基地。適逢小屋落成一百年，台大副校長丁詩同表示，台大大型建物修繕、文資保存都需要社會賢達一同幫忙，「修繕」就是對文物最好的承諾。

丁詩同指出，台大總務處一年修繕經費約1億元（新台幣，下同，約303.6萬美元），但台大約有150棟樓，平均每一棟僅能分到約100萬，因此許多大型修繕工程、文資保存都需要社會賢達一同幫助。舊文學院大樓校史館預計也要耗資3.5億修繕，校長陳文章已經找到經費，台大相信，修繕就是對文物最好的承諾。

丁詩同也打趣表示，蓬萊米源自日本品種改良到台灣落地，代表台灣「接球接得非常好」，未來日本若因氣候變遷變熱也別忘記台灣，「可以拿我們的品種回去種。」

台大農藝系系主任黃文達則說，磯永吉小屋是台灣作物科學史的代表，早年磯永吉推動在來稻和日本稻改良，開啟了蓬萊米的時代，本次也獲得台大百大貢獻獎。

黃文達也說，磯永吉小屋將再執行修繕，工程款約3800萬，分別由文化部文資局、台北市文化局、台大以及農藝系等贊助執行，但還有一百多萬的缺口，要再感謝各界傾囊相助，希望兩年後，磯永吉小屋可有全新面貌。

日本台灣交流協會代表片山和之則談到，至今台灣啤酒、紹興酒等原料都還持續記載使用蓬萊米，台大細心呵護歷史建物，可見台日間的深厚情誼。

磯永吉小屋已於2009年正式由台北市政府公告為市定古蹟，台大農藝學系教授蔡育彰與學生團隊策劃「磯永吉小屋展覽」也於今日登場，展覽涵蓋「小屋建築區與古典儀器」、「米故事」、「種子、組織培養與現代農業科技」、「磯永吉博士研究小間」等主題，呈現磯永吉小屋的學術與歷史價值。

市定古蹟台大磯永吉小屋存有當年研究設備，建物盼於今年展開修繕。（記者許維寧／攝影...
市定古蹟台大磯永吉小屋存有當年研究設備，建物盼於今年展開修繕。（記者許維寧／攝影）

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