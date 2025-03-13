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空拍師捕捉台北101穿破雲海壯觀景象 網驚呼：神的視角

中央社宜蘭電
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空拍師沈張鴻11日在申請相關許可之下，利用空拍機穿透台北101周邊的雲層，成功捕捉到呈現101大樓頂端在雲海之上宛如仙境的日出美景。（沈張鴻提供）
空拍師沈張鴻11日在申請相關許可之下，利用空拍機穿透台北101周邊的雲層，成功捕捉到呈現101大樓頂端在雲海之上宛如仙境的日出美景。（沈張鴻提供）

台灣空拍師沈張鴻11日與團隊在天時、地利與人和情況下，透過空拍機穿透台北市信義區雲層，捕捉到台北101大樓頂端在雲海的日出美景。8年前他因鍾愛高空景色投入空拍，如今成為他的正職。

民國59年出生在宜蘭的沈張鴻，國中時就愛上遙控飛機，當時在祖母經費資助下買了一台把玩，但當時因不熟悉操作，飛了2次就摔壞，不過對高空機具的興趣自此萌芽。

他在專科時期主修電子科，畢業後一度投入資訊業，但因市場淘汰率高，加上為照顧家鄉年邁的雙親，多年前毅然返鄉從事其他工作。

沈張鴻表示，過去他的興趣是平面攝影。8年前，他發現空拍的角度與視野不同於平面攝影後，決定把相機與鏡頭賣了，改買空拍機等設備，自此轉換興趣投入空拍。

除了宜蘭各地包含太平山的雪景，沈張鴻也在台灣其他知名景點拍攝；2022年金門大橋通車日，他也不忘前往留下歷史性的高空紀錄。如今，空拍工作已成為他的正職，於各地接案，現在也是國立宜蘭大學無人機應用暨智慧農業碩士班學生。

談起拍到101大樓建物頂端在雲海上的日出美景，他認為要符合天時、地利與人和3大要件，才能有這樣的作品。

他說，每年初春北方冷空氣與南方暖空氣交會時，容易出現低空雲海，但多半停留在基隆外海，很少有機會進入台北盆地，更別說覆蓋整個台北盆地；當這種高度約300公尺的低空雲海一旦進入，台北市區內僅剩主體建築高508公尺的101大樓才會露頭在雲海之上。

至於地利方面。沈張鴻指出，101大樓位在台北市信義區，鄰近松山機場、屬管制範圍，一般空拍機限高60公尺；團隊早在1個月前就向交通部民用航空局申請拍攝，且不能於飛機起飛時作業。11日日出時，松山機場起飛航班少，剛好讓空拍機可升空拍攝。

沈張鴻說，拍攝前原本一度不看好能完成任務，所幸其他團員太熱愛這樣的挑戰，堅持前往現場拍攝，加上還有另1名在幕後的氣象專家精準預測整片低空雲海會進入台北盆地；幕前幕後的工作夥伴相互配合，成功拍到所願畫面。

空拍師沈張鴻11日在申請相關許可之下，到台北101大樓附近空拍，成功捕捉到台北1...
空拍師沈張鴻11日在申請相關許可之下，到台北101大樓附近空拍，成功捕捉到台北101頂端在雲海之上的美景，網友們讚嘆「神的視角」。（沈張鴻提供）

沈張鴻認為，台灣現行空拍相關法令日趨嚴格，且常因許多因素滾動式修正，但在執法人力卻沒辦法跟上腳步，也擠壓合法空拍者的生存空間。

此外，沈張鴻說，台灣禁飛區也愈來愈多，合法空拍者雖依規定申請，但申請時間總是曠日廢時，甚至有時還需1個月的時間，希望政府多聆聽與了解合法空拍者的心聲。

空拍師沈張鴻（前）與團隊11日透過空拍機捕捉到台北101大樓頂端在雲海的日出美景...
空拍師沈張鴻（前）與團隊11日透過空拍機捕捉到台北101大樓頂端在雲海的日出美景。8年前他因鍾愛高空景色投入空拍，如今成為他的正職。（沈張鴻提供）

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