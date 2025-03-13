我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

北市推動無人機教育 高中擬開課 成年可考照

記者洪子凱／台北13日電
北市教育局12日成立無人機教育中心，補助15所學校培育無人機師資，最快下學年就能開設無人機課程。（記者洪子凱／攝影）
北市教育局12日成立無人機教育中心，補助15所學校培育無人機師資，最快下學年就能開設無人機課程。（記者洪子凱／攝影）

北市教育局昨成立無人機教育中心，2025學年度補助120萬台幣（約3.65萬美元）給15所學校培育無人機師資，最快下學年就能開設無人機課程，未來學生可免費學無人機，成年後還能考執照。

教育局技職科長陳秉熙表示，很多人不理解無人機法規，導致飛入他人住宅或誤闖禁航區的情形，希望藉課程讓學生不只會玩無人機，更瞭解操作規範，並可在自主學習運用在其他領域中。

陳秉熙表示，鼓勵學校開無人機社團、辦理專題課程、指導學生參與北市無人機競賽，老師受訓完就可以開設兩周到一學期的課程，現階段也與台灣無人機產業建立產學合作機制，安排學生可到國內外無人機產業觀摩，提供學生業界實習機會。

教育局從去年起開「無人機考照教師研習班」，協助學校250公克以上至2公斤以下無人機飛行教學，去年共培訓50名教師。

木柵高工校長、北市無人機教育中心主任陳美保表示，新學年會把無人機課程納入木柵高工特色課程，希望高一學會基本操作、高二飛越一個障礙物、高三飛越兩個障礙物，成為每一個學生專長。

副市長張溫德表示，市府將以五大方向推動無人機教育，包含培育種子教師、推廣高中以下教育課程、結合STEAM開發跨學層教材、辦無人機競賽及營隊和結合產官學研培育人才。

教育局

上一則

鮑魚聞人鍾文智炒作TDR 遭沒收4.4億 7罪累計判30.5年

下一則

台大新進醫護要驗孕 遭批性別歧視 調查：57%女醫曾遭性騷

延伸閱讀

談判前夕 烏最大規模無人機攻俄 俄：擊落300多架 3死18傷

談判前夕 烏最大規模無人機攻俄 俄：擊落300多架 3死18傷
「野豬獵人」護農 新職業賺錢、樂趣兩不誤

「野豬獵人」護農 新職業賺錢、樂趣兩不誤
無人機意外衝出嘉手納基地跑道 美軍展開調查

無人機意外衝出嘉手納基地跑道 美軍展開調查
談判前夕 烏克蘭對莫斯科發動迄今最大規模無人機攻擊

談判前夕 烏克蘭對莫斯科發動迄今最大規模無人機攻擊

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？