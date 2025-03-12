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支出年增逾4成 去年台人出國花費首度破兆 今年恐再創高

記者胡瑞玲／台北12日電
去年台灣人出國旅遊支出達1兆191億元台幣(約309.9億美元)，不僅超越疫前紀錄，更首度破兆創下歷史新高。（本報資料照片）
去年台灣人出國旅遊支出達1兆191億元台幣(約309.9億美元)，不僅超越疫前紀錄，更首度破兆創下歷史新高。（本報資料照片）

疫後台灣民眾出國熱度不減，去年台人出國及國內旅遊花費總支出高達1.48兆元(台幣，下同，約450億美元)，其中出國旅遊支出逾1兆(約304.1億美元)，超越疫前紀錄，反觀國內旅遊花費則較前年下滑，僅4646億元(約141.2億美元)。學者預估，今年出國人數可能再攀升，旅遊花費恐再破紀錄。觀光署表示，出國旅遊支出計算標準不同，且各國消費差異性大，較難有精準的數據。

根據前瞻觀光政策研究室統計分析，去年台人出國高達1684.96萬人次，平均出國天數7.25天，平均旅遊支出為6萬多元(約1800美元)，換算下來，去年台人出國旅遊總支出高達1兆191億元(約309.9億美元)，不僅比前年的7134億元，大增42%，也比疫情前成長24%，更是首度破兆，創下史上新高。

反觀國內旅遊部分，去年住宿有5986.8萬人次，以平均旅遊支出2396元來推估，去年台人進行國內旅遊的總支出為4646億元，比前年的4954億元減少6.2%，台人出國旅遊花費為國內旅遊的2.2倍。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，去年台人出國總花費創新高，主要是因為出國成本變高，疫情前出國平均旅遊支出為4.7萬元，去年已破6萬元，光機票平均價格就漲5成，預估今年出國熱潮仍不減，出台人數還可能再增加。

黃正聰認為，國內旅遊僅小幅度衰退，顯示較有預算的人就選擇出國，預算沒那麼充裕的人就選擇國內旅遊，以出國平均每人花費6萬元來說，一家四口出國就要花20多萬元(約6000多美元)，但國內旅遊可以玩12趟。

觀光署副署長黃荷婷表示，目前官方統計尚未出爐，根據前年統計，台灣觀光收入包含國內旅遊及國際旅客赴台為7652億元，其中國內旅遊總支出為4954億元，國際旅客赴台觀光支出為2698億元，不含國際機票，至於台人出國總支出含國際機票為7134億元，也就是說，台灣觀光收入和台人出國支出差不多。

觀光 機票 疫情

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