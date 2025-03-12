諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲：AI將翻轉教育

台師大、工商協進會等單位邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲，在台師大以「不確定性、人工智慧與永續發展」為題進行專題演講。(記者黃義書／攝影)

諾貝爾 經濟學獎得主麥倫・舒爾茲（Myron Scholes）昨表示，受AI （人工智慧 ）影響，教育未來必定出現巨大改變，相較過去由老師指導，被動吸收知識，未來需讓學生間自行討論，讓他們激發創意。

台師大、工商協進會等單位昨天邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲，在台師大以「不確定性、人工智慧與永續發展」為題發表專題演講，並和與會學者座談。

針對未來因AI所產生的教育變革，舒爾茲指出，改變是必然的，首先要了解學生需求，老師們現在提出作業、報告是否真的能訓練學生，獲取學生需要的內容；過去由老師指導學生獲取知識，現在應開放讓學生互相討論，也要訓練學生辨別不尋常，讓學生發現自己不會與不足之處。

他說，讓學生找到自己的不足後，也要同步教他們如何提問，必須讓學生自己說出口，主動尋求協助。

「AI並非完美，所有模式都可能有誤判或誤差」舒爾茲也提到，AI會從歸納蒐集資料開始，進而推論並建立模式，如果蒐集到有誤資訊，可能讓模式走偏；此外，蒐集資料時，「例外」也很重要，例如樂團表演時，出錯或例外是很重要的參考價值，有助於未來預測如何看到例外，懂得如何分辨和處理這些例外，也是人和AI的差別。

針對政府部門推動AI，舒爾茲說，如何兼顧資訊透明與隱私保護，是當前面臨的關鍵問題，AI技術不僅影響產業運作模式，也牽動社會治理與政策規畫，政府、企業與學術機構應共同努力，在創新與監管、教育改革與社會責任之間找到適當的平衡。