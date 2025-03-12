我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲：AI將翻轉教育

記者林莉／台北12日電
台師大、工商協進會等單位邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲，在台師大以「不確定性、人工智慧與永續發展」為題進行專題演講。(記者黃義書／攝影)
台師大、工商協進會等單位邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲，在台師大以「不確定性、人工智慧與永續發展」為題進行專題演講。(記者黃義書／攝影)

諾貝爾經濟學獎得主麥倫・舒爾茲（Myron Scholes）昨表示，受AI人工智慧）影響，教育未來必定出現巨大改變，相較過去由老師指導，被動吸收知識，未來需讓學生間自行討論，讓他們激發創意。

台師大、工商協進會等單位昨天邀請1997年諾貝爾經濟學獎得主舒爾茲，在台師大以「不確定性、人工智慧與永續發展」為題發表專題演講，並和與會學者座談。

針對未來因AI所產生的教育變革，舒爾茲指出，改變是必然的，首先要了解學生需求，老師們現在提出作業、報告是否真的能訓練學生，獲取學生需要的內容；過去由老師指導學生獲取知識，現在應開放讓學生互相討論，也要訓練學生辨別不尋常，讓學生發現自己不會與不足之處。

他說，讓學生找到自己的不足後，也要同步教他們如何提問，必須讓學生自己說出口，主動尋求協助。

「AI並非完美，所有模式都可能有誤判或誤差」舒爾茲也提到，AI會從歸納蒐集資料開始，進而推論並建立模式，如果蒐集到有誤資訊，可能讓模式走偏；此外，蒐集資料時，「例外」也很重要，例如樂團表演時，出錯或例外是很重要的參考價值，有助於未來預測如何看到例外，懂得如何分辨和處理這些例外，也是人和AI的差別。

針對政府部門推動AI，舒爾茲說，如何兼顧資訊透明與隱私保護，是當前面臨的關鍵問題，AI技術不僅影響產業運作模式，也牽動社會治理與政策規畫，政府、企業與學術機構應共同努力，在創新與監管、教育改革與社會責任之間找到適當的平衡。

AI 諾貝爾 人工智慧

上一則

高雄大叔按摩「暈船」女神芳療師 搭訕不成變恐嚇還想撞人

下一則

福島14周年 環團批在野不談核安 學者：台灣一直是核安優等生

延伸閱讀

廣西書記陳剛：不怕家醜外揚…被緬北電信詐騙坑苦了

廣西書記陳剛：不怕家醜外揚…被緬北電信詐騙坑苦了
Meta已開始測試自家AI訓練晶片 盼降低依賴輝達

Meta已開始測試自家AI訓練晶片 盼降低依賴輝達
OpenAI豪擲80萬平方呎 AI巨頭總部落戶舊金山

OpenAI豪擲80萬平方呎 AI巨頭總部落戶舊金山
南韓股民掃貨中港股 2月交易額月增近2倍

南韓股民掃貨中港股 2月交易額月增近2倍

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債

金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債