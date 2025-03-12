卓榮泰：若有新核能技術 願與世界合作

行政院長卓榮泰。(記者杜建重／攝影)

美方關注台灣能源議題，行政院長卓榮泰 昨在立法院表示，若有新的核能技術，期待和各個先進技術的擁有者、開發者，保持更多機動，能主動性對話、研究。

卓榮泰指出，若有新的核能技術，不排除在「核能安全、社會有共識、核廢料能處理」狀況下和世界合作。他謝謝世界各國對台灣的重視，台灣作為重要產業鏈供應國家，不容許在能源上發生問題，政府對產業有責任，台灣對全世界也有責任。

美國在台協會（AIT）處長谷立言 接受自由時報專訪指出，能源是許多台灣及美國公司非常憂慮的問題，台灣高度仰賴國外進口能源，美國作為全世界最大能源出口國，可作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能。

卓榮泰指出，台灣和包括美國在內的民主同盟國家，在經貿、文化都一直扮演著可信賴盟友，台灣是能源靠進口的國家，政府目前全力發展綠能 ，也把國內燃煤機組轉化為燃氣機組，以減碳為優先、淨零為目標。

關於核能問題，卓榮泰表示，傳統的核能基於「核子反應器設施管制法（核管法）」規定，核三廠二號機組在5月將除役，會在法律規定下進行必要程序。