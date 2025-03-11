我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

華航董事長高星潢真除 陳漢銘任總經理

記者胡瑞玲、甘芝萁／台北11日電
華航10日召開董事會，通過新任董事長由代理董事長高星潢真除。(圖／華航提供)
華航10日召開董事會，通過新任董事長由代理董事長高星潢真除。(圖／華航提供)

中華航空前董事長謝世謙1月心肌梗塞猝逝，由總經理高星潢代理董事長職務。華航昨召開董事會，通過新任董事長由代理董事長高星潢真除，台灣虎航董事長陳漢銘擔任總經理。華航表示，新的管理團隊將為華航開創嶄新氣象，穩健布局客貨運航網，邁向更高里程碑。

華航指出，高星潢畢業於成功大學交通管理學系，在華航服務近40年，從基層做起，並成為華航第一期自訓機師。2003年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，2021年接任總經理，2024年帶領華航攀上65年來營運高峰。

陳漢銘為英國伯明罕城市大學企業管理碩士及英國普利茅斯大學建築系榮譽學士，2020年出任華航關係企業台灣虎航董事長，擦亮台灣航空業的新世代品牌。

華航新總座由台虎董事長陳漢銘陞任，這項人事案雖遭華航企工質疑是空降酬庸，但其實細數陳在華航集團的努力與成績，府黨高層提出這個人選並不令人意外。

據了解，陳漢銘雖非航空業基層出身，但是深知自己弱點，在華航擔任董事期間低調學習航空機務等相關知識。轉赴台虎擔任董事長的時候，遭逢疫情衝擊，但他帶進個人資源，創造台虎在台灣航空業的新創舉，例如發行NFT、在機棚舉辦音樂會，把鹹酥雞、米其林綠星端上機等，更在疫情期間自費學開飛機。據悉，他的這些努力還讓星宇董事長張國煒相當讚許。

疫情解封後，陳漢銘帶領台虎快速從谷底翻身，讓台虎股票成功上市，去年營收及獲利均創新高，更在航線布局上掌握國人旅遊趨勢，布局日本航線，不僅在股價上成為航空王，航網也成為日本王。

疫情 日本 NFT

上一則

逃兵又爆教唆傷害 王大陸得當兵 3/13報到役期1年

下一則

不滿同袍女友欲分手 憲兵殺人姦屍判無期徒刑

延伸閱讀

聖蓋博市表彰華航 贊助世報元宵燈會 盼未來更長遠合作

聖蓋博市表彰華航 贊助世報元宵燈會 盼未來更長遠合作
華航跟進 台灣所有航空全程禁用行動電源

華航跟進 台灣所有航空全程禁用行動電源
長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用
比翼雙飛 共享甜蜜時光 華航隆重推出浪漫情人節優惠專案

比翼雙飛 共享甜蜜時光 華航隆重推出浪漫情人節優惠專案

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了