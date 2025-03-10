我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九遭台移民署約談 調查訪台中生脫口「中國台北」涉違規

網紅分析5款汽車「絕對不買」全是歐洲豪車

台大畢業歌「上台大便」獲回響 作者拋3問：盼促成改變

台灣新聞組／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣大學畢聯會舉辦畢業歌票選，日前選出「上台大便」為今年畢業歌。校方表示，台大尊重學生意見，謝謝各界的關心。(本報資料照片)
台灣大學畢聯會舉辦畢業歌票選，日前選出「上台大便」為今年畢業歌。校方表示，台大尊重學生意見，謝謝各界的關心。(本報資料照片)

台灣大學畢聯會日前公布113級畢業歌徵選結果，「上台大便」一曲以俏皮的旋律、精熟的木吉他編曲，及歌詞道出文組畢業生求職的焦慮心聲，不僅在網路上獲廣大回響，也博得校內學生的青睞中選。對此，該曲創作者透過台大畢聯會發聲，希望大眾聚焦在歌曲的創作意涵，期盼藉由討論促成更多的思考和改變。

台大113級畢業歌徵選共有7首歌參與，票選活動為期2周。台大畢聯會2日公布最後結果，由「上台大便」以校內學生網路表單投票第二高票（152票），及YouTube逾21萬點閱次數拔得頭籌（截至9日已破44萬次點閱）。消息一出，由於該匿名演唱者曾在歌曲最後留下一句「這首歌如果上了，我就上台大便」，引起外界關注本人是否會兌現承諾。

據三立新聞網報導，該曲的創作者透過台大畢聯會聲明表示，感謝各位的關愛與支持「小的真是受寵若驚，忐忑不已」，並婉拒任何公開採訪。她指出，這首歌的創作理念完全是出自「個人」對於文組生涯與就業焦慮的抒發，若因此造成各界困擾真的非常抱歉，也想向台大表達深深的歉意。

「上台大便」的創作者也懇請大眾，盼聚焦在更重要的事情上，例如「為什麼會誕生這首歌？」、「為什麼台大學生（甚至全世界的年輕人）常常感到不快樂？」、「是不是我們的社會出了什麼問題？」等議題，希望這些討論能促成更多思考與改變，無論是世界還是社會體制，一定都有進步空間，喊話「只要大家團結努力，就能讓這個世界變得更好」。

她也強調，很感謝台大在自己經濟困難時給予的及時幫助與溫暖，決定將「上台大便」這首歌的收益將全數捐給「台大弱勢助學金」。

投票 YouTube

上一則

台中酒駕闖紅燈 撞死醫大生肇逃 死者父痛斥：根本殺人

下一則

台推分級醫療9年 下轉率仍低 醫學中心病人不減反增

延伸閱讀

緋聞女友薛凱琪悼念方大同 網轟：藉機宣傳演唱會？

緋聞女友薛凱琪悼念方大同 網轟：藉機宣傳演唱會？
方大同生前唯一緋聞女友… 薛凱琪PO文悼念 網質疑：宣傳演唱會？

方大同生前唯一緋聞女友… 薛凱琪PO文悼念 網質疑：宣傳演唱會？
貴騰賭場大酒店以現金豪車和音樂會迎接春天

貴騰賭場大酒店以現金豪車和音樂會迎接春天
「上台大便」獲選畢業歌 台大：尊重學生 作者會兌現歌詞？

「上台大便」獲選畢業歌 台大：尊重學生 作者會兌現歌詞？

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59

超人氣

更多 >
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…

模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…