黑白集／千人防鳥獸？台電驚蟄秀後變驚嚇

台電核三廠及台中火力發電廠區接連傳出工地火警，行政院長卓榮泰要求經濟部、台電確實督導究責。(圖／消防署台中港務消防隊提供)

前幾天是24節氣中「驚蟄」，一般人不會特別注意到的日子，卻被台電拿來大加宣傳，不僅拍了「驚蟄到來！台電出動逾4000人強化供電穩定，防鳥獸停電」短片，台電各區還辦宣誓秀。一系列操作被網友酸爆。更漏氣的是，當晚台北萬華就大停電，核三與中火更接連發生大火，難怪台電會被說是居心不良，連老天爺都看不下去。

過去幾年大小停電不斷，台電最常用的理由就是小動物闖禍，否認缺電造成，以致後來每次停電，大家就會問「這次輪到哪個動物當值日生？」還成為嘲諷台電的網路迷因。

現在台電乾脆反向操作，利用驚蟄「萬物萌發、動物活躍」，稱將對供電形成莫大威脅，還勞師動眾放下正事集合員工呼口號，宣誓加強各項穩定供電作為，也大有打預防針的味道。試想，若台電高層還是孫運璿，會出現這荒謬畫面嗎？

或許台電停電事故中真有高比率是外力造成，但加強設備巡檢跟維護工作不正是日常職責，居然還要拍短片、發新聞稿塗脂抹粉一番。結果從驚蟄當晚起，台電事故接二連三，核三跟中火因施工不當輪流失火，核三更一度隱匿未立刻通報，還被揪出是隱報累犯，這可跟「萬物萌發」一點關係也沒有。

台電別說對供電安全拿不出對策，連最基本的工安都不及格，讓驚蟄秀變成了驚嚇秀。（轉載自聯合報）