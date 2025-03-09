我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小米SU7 Ultra車主試車 17秒時速飆破300公里

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

台民生電價恐漲 影響逾1500萬戶 藍批為覆議案操作卸責

記者江睿智、陳儷方／台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
物價飛漲對台灣民眾生活帶來極大影響，如果電價4月要調漲，外界普遍認為，全台灣逾1500萬戶家庭及小商家恐將最先受到影響。(記者潘俊宏／攝影)
物價飛漲對台灣民眾生活帶來極大影響，如果電價4月要調漲，外界普遍認為，全台灣逾1500萬戶家庭及小商家恐將最先受到影響。(記者潘俊宏／攝影)

經濟部即將在3月下旬召開電價審議會，然而，台電千億元撥補預算能否到位，仍然是關鍵。台電內部推演了三套劇本因應，最好的情況是不漲電價，至於最可行的情況是調漲住宅、小商店用電，預估逾1500萬戶家庭及小商家全面受影響。

針對台電推演電價三劇本，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，台電故意在覆議案之前，釋出可能要漲民生電價的消息，就是試圖要把電價上漲的責任，全部推向在野黨，選在覆議案前夕來操作電價，根本司馬昭之心路人皆知，就要為大罷免加溫，把電價當成罷免的工具。

台電近年因吸收民生電價，已連續3年虧損，截至2024年底累積虧損已達4229億元(台幣，下同，約128.7億美元)，預期今年繼續虧損約500億元(約15.2億美元)。此外，立法院本周將處理2025年總預算覆議案，其中包括遭到刪除的千億元撥補台電預算，恐衝擊電價是否調整。

據了解，為避免累虧持續擴大，台電內部推演三個劇本因應，第一套劇本，是假設台電獲得千億撥補，今年之內電價無需調整。

然而，若千億撥補落空，台電同步規畫電價調整方案，將呈電價審議會討論。所以另兩套劇本的主基調都是調漲電價。

第二套劇本是確保台電財務不再惡化，並加上合理利潤，須彌補800億(約24.3億美元)電費收入，民生、產業用電均須調漲，但近年工業電價多次調漲，已超過台電發電成本，若再大幅度牽動工業電價，恐令工界業大反彈。

第三套劇本是目前被認為最可行的方案，並以今年不虧損、補足500億電費缺口為目標，調漲對象以民生用戶及小商家為主，估挹注200億到300億元。因台電這波將檢討用電330度以下的單價，估計有逾1400多萬家庭用戶、近百萬家小商家受影響，亦即電價全面調漲。

依台電資料，現行住宅用電級距共6段，第一段為120度以下、第二段為121至330度，330度以下用戶電價幾乎未曾調漲、甚至調降過，導致現在電價已較20年前低，例如120度以下級距，現每度電價1.68元，僅是發電成本4成，單價比2004年的2.1元還便宜。因為電價是採累進，因此調升330度以下單價，全體家庭及小商家電價都會全面調漲。

身為電價審議委員之一的商總理事長許舒博表示，覆議案能否通過是關鍵，將影響經濟部提出的電價調整內容，建議立法院可以同意這次撥補1000億元，但要求政府畫押「下不為例」，台電以後不可以再跟國庫要補貼。

至於沒有調漲過的330度以下級距的電費，近年台電一直喊要漲，許舒博認為，調漲330度用電級距電費，受影響最大的是生活比較辛苦的民眾，這些人負擔能力有限，生活壓力會更大，且還得應付4月電價調漲後的通膨。

王鴻薇說，台電虧損成這樣，像無底洞一樣，在於錯誤的能源政策；相對地，像雲豹這種「綠友友」的綠能公司，就可以發大財、賺大錢，難怪大家講說「台電跌倒，雲豹賺飽」。如果無止境的拿納稅人的錢來撥補台電，只是遂了「綠友友」的心願。

王鴻薇表示，經濟部長郭智輝已經搖搖欲墜，包括唐氏症失言的問題，以及對台積電沒辦法完全掌握，結果現在民進黨還用台電來情勒老百姓，綁架老百姓。

外界關切台積電等半導體用電大戶是否再次成為電價調漲目標？據了解，因工業用電大戶已多次調漲電價，這波電價暫時傾向按兵不動。

電費 台積電 罷免

上一則

離職遇刺案 雲云技術長疑遭霸凌、踢出群組 網傳錄音檔

下一則

台藝人轉發「台灣必歸」 陸委會：甘為對台統戰棋子 將查處

延伸閱讀

柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊 賊星該敗

柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊 賊星該敗
預算案、財劃法覆議案 3月12日表決大戰

預算案、財劃法覆議案 3月12日表決大戰
陳水扁示警：大罷免世界少有 當心政治後座力

陳水扁示警：大罷免世界少有 當心政治後座力
藍稱覆議案必敗 批政院為幫大罷免加溫

藍稱覆議案必敗 批政院為幫大罷免加溫

熱門新聞

曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬