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大S遺願影響 樹葬詢問度破表 台中10年樹葬成長也逾8倍

記者趙容萱、陳敬丰／台中9日電
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火化後骨灰經特殊研磨處理，葬埋在綠草如茵的生命園區內，回歸自然。(圖／中市民政局提供)
火化後骨灰經特殊研磨處理，葬埋在綠草如茵的生命園區內，回歸自然。(圖／中市民政局提供)

藝人大S徐熙媛突過世，家人一度為她選擇樹葬，台中市民政局因此詢問度破表，10年來成長8倍以上。學者發現，積極選擇樹葬的族群以50歲以上社經地位中上者居多，且與近年社會變遷現象有關。

台中市原有5處使用中的樹葬園區、逾2萬個穴位，另4處籌建中，完工後再增逾2000個穴位。

民政局表示，去年樹葬有3162件，較2014年開始推行時的380件，成長了8.3倍；近期受大S樹葬報導影響，今年2月較去年同期也明顯增加，有逐年走揚趨勢。

民政局指出，使用中的5處樹葬園區皆採循環樹葬，沒有飽和問題，但考量未來使用需求持續增加，正建置大肚、沙鹿、東勢與北屯4個樹葬園區，今年3月底前全數開工，到2026年底前陸續啟用。

朝陽科技大學景觀及都市設計系助理教授廖碧勤說，她的博士論文研究「台灣民眾生態葬認知模式研究」，雖然很冷門，但最近接到很多詢問電話，可見大家的觀念正在改變。

廖碧勤說，原以為接受樹葬等生態葬以年輕人居多，但調查發現50歲以上、中高學歷以上、公教人員居多，他們普遍經濟條件不錯，選擇樹葬是不想給子女造成負擔，不進塔、不立碑，沒有「神主牌」，平常不必燒香拜拜，也有因子女旅居國外，樹葬後不必為祭祀特地飛回國。

社會變遷，緬懷先人的方式也改變中。陳姓市民說，現代多以小家庭、小坪數建築為主，沒有傳統的神明桌、神明廳。家人過世樹葬後，她父親神主牌供在寺廟，陪伴神佛，也讓家人安心。

台灣環保自然葬協會理事長郭慧娟指出，追思先人方式可以很多元。至於要不要留神主牌、合爐？要不要燒香、燒金紙？可以尊重先人意願，顧及家族成員想法，協商出大家都可接受的追思方式。

郭慧娟說，她的父親生前表達「離世後不想被關在小盒子裡，想要自由自在」，家屬尊重遺願採樹葬；郭父的神主牌在對年時合爐進祖宗牌位，定期燒香拜拜。郭指出，清明掃墓成了另類的家族戶外聚會，聊聊郭父生前點滴。

趙姓市民說，她的父親遺言要樹葬，因為環保又不必勞繁家人，還交代不留神主牌，也不用祭拜，但白髮人阿嬤堅持要留神主牌，最後是其他家人居中協調，留下神主牌、照樣祭拜。

大S 徐熙媛

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