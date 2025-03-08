我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大多倫多酒吧發生槍擊 至少12人受傷 槍手在逃

哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手空手奪白刃救人

台1年19萬人遇職場性騷 未申訴占比升

台灣新聞組／台北8日電

「性別工作平等法」修法上路滿周年，不過根據勞動部調查，去年受到職場性騷擾的勞工，未提出申訴者占2.4%，對比前年的1.9%，不降反升。勵馨基金會副執行長王淑芬分析，即便修法強化申訴機制，但受害者在申訴過程會遇到太多障礙，導致影響申訴意願。

本報系聯合報報導，根據勞動部調查，去年女、男性受僱者在工作場曾遭受性騷擾分占3.6%、0.6%。就被騷擾的女性受僱者觀察，性騷加害者以同事、客戶較多；遭受性騷卻沒有提出申訴的占比為2.4%，反而比前年還高，回到修法前的水準。

據台北中國時報報導，若以主計總處人力資源推估，女性有15萬5000餘人、男性則有3萬8000餘人最近一年曾在工作場所遭性騷擾，合計逾19萬人，且在性平三法通過後，女性未申訴比率反而更顯著上升。

此外，聯合報報導，針對去年修法後，新增若勞工被雇主性騷時可走外部申訴管道，交給地方政府勞政單位申訴，勞動部調查指出，民眾知道這項新法規者僅69.3%，也就是說，仍有三成的民眾不清楚。

對於不申訴比率不降反升，王淑芬推測，前年爆發連串的Me Too事件，激起民眾申訴意願，該年未申訴比例才降低，去年就又回到一般常態。

不過王淑芬也說，新法才上路一年，大家都還很懵懂，法條也還有些模糊空間，很多操作面的細節都沒講清楚，讓企業、勞工都不知所措，建議勞動部加強查核，了解企業擬訂防治及補救措施的實際狀況，法條產生疑義的部分也應修正法規。

勞動部條平司長黃維琛回應，會再強化宣導措施，也會持續與職安署合作，透過法遵訪視以及專案勞檢，要求雇主落實。

性騷擾

上一則

2空軍士官為台幣31萬元當共諜 遭判刑五年餘

下一則

急診診察、護理費「有條件」加碼給付 5月上路

延伸閱讀

凌濤遭爆性騷控綠操作 正國會：將提告自清

凌濤遭爆性騷控綠操作 正國會：將提告自清
布碌崙F線地鐵站推倒女子性騷 疑似華男遭通緝

布碌崙F線地鐵站推倒女子性騷 疑似華男遭通緝
「難哄」章若楠9集遭性騷6次挨轟 導演發10點回應

「難哄」章若楠9集遭性騷6次挨轟 導演發10點回應
章若楠9集遭性騷6次 「難哄」被罵上熱搜

章若楠9集遭性騷6次 「難哄」被罵上熱搜

熱門新聞

曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對