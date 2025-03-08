台1年19萬人遇職場性騷 未申訴占比升

「性別工作平等法」修法上路滿周年，不過根據勞動部調查，去年受到職場性騷擾 的勞工，未提出申訴者占2.4%，對比前年的1.9%，不降反升。勵馨基金會副執行長王淑芬分析，即便修法強化申訴機制，但受害者在申訴過程會遇到太多障礙，導致影響申訴意願。

本報系聯合報報導，根據勞動部調查，去年女、男性受僱者在工作場曾遭受性騷擾分占3.6%、0.6%。就被騷擾的女性受僱者觀察，性騷加害者以同事、客戶較多；遭受性騷卻沒有提出申訴的占比為2.4%，反而比前年還高，回到修法前的水準。

據台北中國時報報導，若以主計總處人力資源推估，女性有15萬5000餘人、男性則有3萬8000餘人最近一年曾在工作場所遭性騷擾，合計逾19萬人，且在性平三法通過後，女性未申訴比率反而更顯著上升。

此外，聯合報報導，針對去年修法後，新增若勞工被雇主性騷時可走外部申訴管道，交給地方政府勞政單位申訴，勞動部調查指出，民眾知道這項新法規者僅69.3%，也就是說，仍有三成的民眾不清楚。

對於不申訴比率不降反升，王淑芬推測，前年爆發連串的Me Too事件，激起民眾申訴意願，該年未申訴比例才降低，去年就又回到一般常態。

不過王淑芬也說，新法才上路一年，大家都還很懵懂，法條也還有些模糊空間，很多操作面的細節都沒講清楚，讓企業、勞工都不知所措，建議勞動部加強查核，了解企業擬訂防治及補救措施的實際狀況，法條產生疑義的部分也應修正法規。

勞動部條平司長黃維琛回應，會再強化宣導措施，也會持續與職安署合作，透過法遵訪視以及專案勞檢，要求雇主落實。