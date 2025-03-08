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台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

記者楊德宜／台北即時報導
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日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷，她日前在社群平台Threads透露，當被親戚問及畢業後要考律師還是當總統，她回答「我當偶像」。有網友氣罵「不覺得丟臉嗎」、「浪費社會資源」，引起討論。她高EQ回應，「以後也會開心站在舞台上站到我滿意為止，希望大家也能開心做自己最想做的事情」。

她日前PO出穿著學士服在台大校園的照片，表示有親戚問她畢業後要從事什麼工作，她回答要當偶像，未料引起網友謾罵，不過也衝出一波高流量，該篇文章已超過10萬人按讚。

其中一名網友發一篇長文，「讀了這麼好的學校，享受了這麼多教育資源，最後居然選擇去當偶像？你是不是以為人生是拍短影音唱唱跳跳就能成功？現在的年輕人真的是被網紅文化給毀了」、「社會需要的是有能力、有貢獻的人，可悲！就是不想努力、不想負責，覺得當律師太累、太難，就乾脆找個輕鬆的捷徑，幻想著靠臉就能混一輩子，真是可笑至極！」

該名網友還表示，考上台大法律，就是應該要為社會盡一份力，能者多勞，「結果妳卻選擇最廉價、最沒有價值的道路，這種不負責任的態度，就是為什麼現在的年輕人讓人看不起！」

「佳那」表示，雖然她覺得該勇敢去做自己想做的事，但還是有準備其他退路給自己，「畢竟能夠只靠偶像收入養活自己是一件很困難的事情，謝謝大家的建議，也謝謝粉絲的支持，讓我能繼續當快樂偶像」。「佳那」所屬經紀公司更邀請該名網友免費看現場演出。

不少律師和工程師留言或轉分享該篇文章聲援，其他網友表示，「偶像的貢獻再怎麼樣都不會少於鍵盤戰士」、「豆豆先生：我牛津電機碩士有惹到你嗎」、「人家有能力考上台大，要做什麼都是他自由也都有能力，路人是要擔心什麼」、「試問一位有法律背景的偶像，對這個社會帶來更多的正面效益，甚至是法學知識，那豈不是更優秀更閃亮的存在」、「她如果正在做自己喜歡的事，那代表她至少贏過全台灣70%的人了」。

「佳那」所屬的偶像團體Primulav2021年11月出道，以台北為據點展開活動，2023年8月登上日本偶像音樂祭「Tokyo Idol Festival（TIF）」活動，曾在台灣、日本、香港及上海演出。

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