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海軍張騫艦執行對空射擊傳膛炸意外 軍方：無人受傷

台灣新聞組／高雄8日電
曾參與海軍敦睦遠航訓練的成功級張騫軍艦。（本報資料照片）
曾參與海軍敦睦遠航訓練的成功級張騫軍艦。（本報資料照片）

海軍張騫軍艦傳出昨天上午在南部外海執行76 快砲對空射擊訓練時發生膛炸意外，海軍艦隊指揮部昨天下午發出新聞稿指出，此意外無人員損傷，後續將派遣調查小組釐清肇因。

本報系聯合報報導，由於海軍艦指部昨天上午才在高雄舉辦敦睦支隊遠航訓執行國內環島訓練開放參觀活動，未料張騫艦卻在同一時間發生意外。

台北中國時報報導，這次發生事故的張騫艦過去多次與解放軍軍艦在海上對峙，2022年8月解放軍軍演期間，包括張騫軍艦在內的海軍146艦隊在海上監控時，雙方最近距離僅500到600碼；去年4月22日張騫艦也遭軍事粉專「TaiwanADIZ」透露，與解放軍052D型飛彈驅逐艦「麗水號（舷號157）」在澎湖海域對峙，麗水艦還示警要求張騫艦「注意位置」，當時台方不予理會。

此次故障的「76快砲」為義大利奧圖美拉公司生產的76公釐艦砲，因重量輕、射速快，可每分鐘85連發，廣為各國海軍艦艇使用，台灣海軍包含成功級在內，康定級、沱江級、玉山級等多型艦艇也均有採用。海軍表示，後續會視調查情形，檢查各艦艇的同型武器狀況。

值得一提的是，同為成功級的鄭和艦（舷號PFG-1103）昨於新濱碼頭舉行敦睦遠航開放參觀活動，海軍強調，高雄是今年敦睦遠航首站，預計3月22日前巡禮全台7座港口，張騫艦事故不會影響敦睦遠航活動。

解放軍 義大利

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