「上台大便」獲選畢業歌 台大：尊重學生 作者會兌現歌詞？

台灣大學畢聯會舉辦畢業歌票選，日前選出「上台大便」為今年畢業歌。校方表示，台大尊重學生意見，謝謝各界的關心。(本報資料照片)

國立台灣大學畢聯會依往例舉辦畢業歌票選，今年共七首歌參與投稿，日前選出「上台大便」一曲為今年畢業歌，且該曲於YouTube 平台瀏覽量已達26萬次，遠超其他六首歌。對此台大表示謝謝關心，尊重學生意見。

台大去年畢業歌為「台大的垃圾」，今年台大畢聯會NTUGSA官方YouTube頻道，2025年度台大畢業歌徵選共七首歌曲，依序為「上台大便」、「成長的軌跡Traces of Growth」、「椰林故事 Once Upon A Palm Tree Lane」、「臺大騙我」、「Demo」、「The End？」、「逃離這座森林」。

七首曲目中僅「上台大便」作者匿名，歌詞開頭重複四次「不要畢業」，「不想被問每個月薪水，找不到工作，上台大便。」內容提及社會系等人文社會學科生畢業後的求職焦慮，並於最後一句寫下「這首歌如果上了，我就上台大便」，讓不少網友笑翻，直言衝著最後一句話要讓這首歌上。

「上台大便」創作者在歌曲介紹中也分享創作理念，因為自己找不到工作，壓力好大，所以不想畢業，因為畢業會變成沒有用的廢物；歌詞中提到，「誰說上台大就會很有錢」、「參加就業博覽會時，當自己說台大社會，怎麼廠商笑臉就不見」、「文組只能拿2萬6」、「畢業即失業就是我」等內容，引發網友熱烈討論，更直言唱出文組心聲。

台大學務長朱士維表示，篩選學生言論不是台大的風格，就所知，未來辦理畢業歌票選仍不會設立相關規定。朱士維也說，不同世代有不同的想法，畢竟該首歌很多人票選，台大就是尊重學生意見，謝謝各界的關心。

曾獲金馬獎最佳電影配樂的音樂人黃舒駿，身為台大大氣科學系畢業校友的他，也在社群表達自身看法，直言要破除：「『上台大便是成功，不上台大便是失敗』這種迂腐過時的觀念」，也恭喜作者，創作被肯定，更讚揚台大校方尊重學生選擇的開明氣度。