我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國連續性犯罪案：中國留學博士 恐迷姦逾50名女性

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

台警政署首波打詐 10天抓3992人 返還50被害人2481萬元

記者李奕昕／台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
警政署今年首波全國打詐1月8日至17日執行，同步掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢，共查扣不法利得9億7143萬元(約2959萬美元)，含查扣現金3億8383萬元(約1169萬美元)及凍結虛幣1億5650萬元(約476萬美元)。(記者余承翰／攝影)
警政署今年首波全國打詐1月8日至17日執行，同步掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢，共查扣不法利得9億7143萬元(約2959萬美元)，含查扣現金3億8383萬元(約1169萬美元)及凍結虛幣1億5650萬元(約476萬美元)。(記者余承翰／攝影)

警政署昨公布今年首波全國同步打詐成果，全國警方10天內查獲詐團633團、犯嫌3992人，其中481人羈押；此波專案重點掃蕩非法幣商，共查獲虛幣洗錢125件、幣商149人，凍結價值1.5億元(台幣，下同，約456萬美元)虛幣。

刑事局表示，虛擬貨幣是詐團主要洗錢管道，詐團車手、水房人員及提供帳戶人頭，常自稱幣商欲脫罪。洗錢防制法第6條去年修正，未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，不得提供虛擬資產服務。警方也與境外泰達幣公司合作，去年凍結價值102億元(約3.1億美元)泰達幣，另與境內交易所合作，今年已返還50名被害人2481萬元(約75.5萬美元)。

詐欺危害防制條例去年立法，針對金融機構及虛擬資產業者，有第8條「防詐作為」、9條「通報機制」、10條「聯防機制」、11條「款項返還」及12條「避風港條款」，業者執行防詐措施致生損害於客戶或第三人，免負賠償責任。

刑事局表示，虛幣交易所、幣商若發現有詐團疑利用管道洗錢，可直接向警方檢舉；今年1月就有虛幣交易所向刑事局通報疑涉案帳戶，詐團隔月到派出所提告業者侵占，但警方查出確是人頭戶，匯入詐騙贓款72萬元(約2.1萬美元)。

警政署今年首波全國打詐1月8日至17日執行，同步掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢，共查扣不法利得9億7143萬元(約2959萬美元)，含查扣現金3億8383萬元(約1169萬美元)及凍結虛幣1億5650萬元(約476萬美元)。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元說，今年1、2月詐欺案件數及財損下降，還是不滿意；國人對反詐要求很高，政府會跨單位、跨專業精進。

刑事局統計，今年1月受理詐欺案1萬5350件、財損92.4億元，相較去年9至12月平均每月詐欺案2萬3000多件、財損105億元，呈下降趨勢。官警認為，農曆春節期間詐團、銀行均休息，民眾較少受騙及報案，為每年詐欺案量低點，打詐是否展現成效待觀察。

詐欺 虛擬貨幣 春節

上一則

台積高雄第4、5晶圓廠環評過關 將啟動建廠程序

下一則

不滿吸金案被指關說 鄭文燦撤告 7人加重誹謗不起訴

延伸閱讀

太陽花女神劉喬安疑申請「政治庇護」 拖延遣返回台

太陽花女神劉喬安疑申請「政治庇護」 拖延遣返回台
台灣去年詐騙金額飆5.7倍 卓榮泰：努力不及國人要求

台灣去年詐騙金額飆5.7倍 卓榮泰：努力不及國人要求
Netflix遭詐團冒用發送釣魚郵件 4招避免錢被搬光

Netflix遭詐團冒用發送釣魚郵件 4招避免錢被搬光
假檢警聯合真律師 騙走桃園副市長至親3500萬

假檢警聯合真律師 騙走桃園副市長至親3500萬

熱門新聞

曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
前金管會副主委鄭貞茂(左)、前駐菲代表徐佩勇(右)。(本報資料照片)

台政壇鹹濕？前金管會官員婚外情互傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

2025-02-26 20:33
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價