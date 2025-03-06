台警政署首波打詐 10天抓3992人 返還50被害人2481萬元

警政署今年首波全國打詐1月8日至17日執行，同步掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢，共查扣不法利得9億7143萬元(約2959萬美元)，含查扣現金3億8383萬元(約1169萬美元)及凍結虛幣1億5650萬元(約476萬美元)。(記者余承翰／攝影)

警政署昨公布今年首波全國同步打詐成果，全國警方10天內查獲詐團633團、犯嫌3992人，其中481人羈押；此波專案重點掃蕩非法幣商，共查獲虛幣洗錢125件、幣商149人，凍結價值1.5億元(台幣，下同，約456萬美元)虛幣。

刑事局表示，虛擬貨幣 是詐團主要洗錢管道，詐團車手、水房人員及提供帳戶人頭，常自稱幣商欲脫罪。洗錢防制法第6條去年修正，未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，不得提供虛擬資產服務。警方也與境外泰達幣公司合作，去年凍結價值102億元(約3.1億美元)泰達幣，另與境內交易所合作，今年已返還50名被害人2481萬元(約75.5萬美元)。

詐欺 危害防制條例去年立法，針對金融機構及虛擬資產業者，有第8條「防詐作為」、9條「通報機制」、10條「聯防機制」、11條「款項返還」及12條「避風港條款」，業者執行防詐措施致生損害於客戶或第三人，免負賠償責任。

刑事局表示，虛幣交易所、幣商若發現有詐團疑利用管道洗錢，可直接向警方檢舉；今年1月就有虛幣交易所向刑事局通報疑涉案帳戶，詐團隔月到派出所提告業者侵占，但警方查出確是人頭戶，匯入詐騙贓款72萬元(約2.1萬美元)。

警政署今年首波全國打詐1月8日至17日執行，同步掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢，共查扣不法利得9億7143萬元(約2959萬美元)，含查扣現金3億8383萬元(約1169萬美元)及凍結虛幣1億5650萬元(約476萬美元)。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元說，今年1、2月詐欺案件數及財損下降，還是不滿意；國人對反詐要求很高，政府會跨單位、跨專業精進。

刑事局統計，今年1月受理詐欺案1萬5350件、財損92.4億元，相較去年9至12月平均每月詐欺案2萬3000多件、財損105億元，呈下降趨勢。官警認為，農曆春節 期間詐團、銀行均休息，民眾較少受騙及報案，為每年詐欺案量低點，打詐是否展現成效待觀察。