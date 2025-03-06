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新竹棒球場案 12天填廢土影像消失 來源不明將究責

台灣新聞組／新竹6日電
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新竹市工務處長陳明錚5日表示，2019年12月27日至2020年1月7日回填、土方載運施作工程關鍵影像消失，比對前後畫面，在黑色網布上突然出現了一大片的廢棄土方。(記者黃羿馨／攝影)
新竹市工務處長陳明錚5日表示，2019年12月27日至2020年1月7日回填、土方載運施作工程關鍵影像消失，比對前後畫面，在黑色網布上突然出現了一大片的廢棄土方。(記者黃羿馨／攝影)

新竹市政府近日移除在新竹棒球場外野挖出營建廢棄物掀起熱議，代理市長邱臣遠昨開記者會揭露2019年至2020年間有12天土方運填影像「消失」，前後比對多出大片廢棄土方，將對統包商、前市府究責；市府後續將修改設計，拚明年3月重啟棒球場。

新竹棒球場承包商是巨佳營造，記者昨致電董事長詹朱淮皆未接聽，公司接線人員表示，不了解工程內容，無法回應。

竹市府近日收到台灣省結構技師公會鑑定報告，內容點出棒球場多處鋼筋量不足、結構未達法規安全程度，市府上月20日開挖移除覆土。

邱臣遠昨公布開挖成果，在覆土區挖出不該有的石塊、紅磚和鋼筋，還有飲料、啤酒罐等廢棄物。工務處長陳明錚也披露，2019年12月27日至2020年1月7日回填及土方載運等施工影像消失，外野預計要回填的區域，隔了12天後，黑色網布上多出一大片廢棄土。

陳明錚說，透過監視器畫面，可辨識上面有大石塊，「這是絕對不允許的」，後續畫面也看到廠商將來源不明的土方往下回填。縮時攝影一般不會送到市府備查，目前將依契約與廠商釐清。

陳明錚重申，根據統包需求書及法律規定，即便前市府於「監拆計畫書」中同意磚瓦、石塊可在部分區域就地回填，也應符合「經工程司認可之適當材料」規定，此次挖出大量建築廢材、人造廢棄物等，甚至在左外野挖出90公分混凝土塊、鋼筋廢料等，已違法違規。

竹市府指出，因土壤級配不符合統需書規定、結構安全有問題、屢次不配合市府繳交或修正相關書件，市府會將統包商列為不良廠商，並彙整相關資料，透過司法程序向廠商求償各項損失。

至於前市長林智堅時期工程缺失及行政責任，市府2023年7月已開人事考評並移送監察院相關人等，由於近日鑑定報告出爐確定球場不安全，及開挖發現廢棄物等，將補送監察院新增事證。

新竹地檢署針對棒球場案已分案調查，邱臣遠說，市府已將相關資料移送檢調，希望監察院調查前市府的行政疏失，還市民朋友真相。

「市府團隊一定會加速球場重啟。」邱臣遠強調，市府一定會全力改善新竹棒球場，不讓球員與球迷安全暴露在未知風險之下，規畫今年3月至7月重啟球場工程招標與施工，明年2月至3月驗收工程及啟用。

林智堅

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