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赴港團員涉洗錢被捕 傅崐萁批綠見獵心喜、抹黑抹紅可恥

記者王燕華、陳宥菘／台北6日電
國民黨立院黨團總召傅崐萁說自費到香港推展觀光，不認識遭扣押的團員，要外交部長林佳龍不要見獵心喜潑髒水。(中央社)
國民黨立院黨團總召傅崐萁說自費到香港推展觀光，不認識遭扣押的團員，要外交部長林佳龍不要見獵心喜潑髒水。(中央社)

立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦上月帶團赴香港行銷觀光，外交部長林佳龍昨接受網路節目專訪時主動爆料同行一名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕，迄今未歸。傅崐萁回應，台人被扣押尚未返台，民進黨有沒有同理心？林佳龍不要見獵心喜潑髒水，抹黑抹紅在野黨轉移焦點，非常可恥。

花蓮縣長徐榛蔚上月帶團搭乘香港花蓮直航班機，參加香港旅遊博覽會行銷花蓮觀光，同行的包括鄉鎮首長、觀光業者，約四、五十人。

一名同行團員昨日表示，上月18日入境香港，當時大家出關等行李時，才發現陳姓女子一直沒出現，到處找人，後來才知其已被帶到警察局，應是一入關就被扣住。

據了解，被捕的陳女年約50多歲，在兆豐農場工作20多年，是高階主管，負責行銷推廣。據民眾黨花蓮縣議員傅國淵了解，此案由西九龍法庭處理，3月2日開過一次庭，3月7日將再開保釋庭。

陸委會昨晚表示，此次隨同花蓮縣政府赴香港參加旅遊博覽會的花蓮旅遊業者中，確實有人於入境時遭到拘捕，留置至今。該員被香港警方指控涉及刑事案件，陸委會將持續關切此案。

港媒香港01昨晚報導，該名陳姓女子涉嫌洗黑錢被捕，案發於2019年12月，有人冒認大陸官員通知香港一名男受害人，稱受害人在大陸涉及洗黑錢活動，要其轉帳證明自己清白。受害人於是到葵芳新都會廣場的中國銀行轉帳約港幣329萬元（約合台幣1390萬元）到兩個指定的中國銀行戶口，其後發現受騙於是報警。

報導表示，警方調查後得知，其中一個涉案的中國銀行戶口是由該名台灣55歲陳姓被捕女子持有，被捕人於本年2月18日從台灣飛抵香港機場入境時被捕，案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。

香港 觀光 民眾黨

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