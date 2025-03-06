台積高雄第4、5晶圓廠環評過關 將啟動建廠程序

台積電全台布局 製表／王勇超、簡永祥

高雄市環保局昨天舉行台積電 擴建高雄第四、第五座晶圓廠環評大會，台積電承諾加嚴空汙排放標準等條件，通過環評，將可啟動建廠程序。台積電強調，擴大美國投資 是因應客戶需求，以達生產製造經濟規模，目前台積電在台灣投資計畫不變。

不過，地球公民基金會等環團昨發聯合聲明，質疑台積電五廠房基地面積83.02公頃，超過中央規定「逾30公頃須送環境部環評」規模，高雄市審查方式卻切割成三個開發案進行，使整體環境與社會影響無法全面評估。

環保局解釋，依環評法認定，從事積體電路晶圓製造半導體工廠設置，位於都市土地，申請開發或累積開發面積五公頃以上，應實施環境影響評估，三個開發案雖個別環評，均合乎法規。

台積電布局全球半導體版圖，選中高雄楠梓區原中油高雄煉油廠場址興建二奈米晶片 先進製程廠房，規畫蓋五座晶圓廠，第一、二、三廠均已通過環評，其中第一廠已進入試產階段，其他兩廠興建中。第四、第五廠環境影響說明書上個月初審通過，且無須進入二階環評，但須針對空汙抵換、土方車輛及交通量增加提出說明。

台積電承諾空汙增量抵換，對半導體製程高碳當量溫室氣體依高屏總量管制規定，抵換量以1.2倍進行全額抵換，並以削減工廠等固定汙染源為優先；土方車輛運送部分已與居民取得共識，離峰時刻運輸控制在每小時40車次以下，施工區機具取得自主管理標章並加裝濾煙器，建廠期間交通量增加將規畫增開園區巡迴巴士接駁，未來園區導入先進技術設備、減少空汙排放量、增設PM2.5自動監測站，百分百使用再生水、再生能源。