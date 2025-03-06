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台積高雄第4、5晶圓廠環評過關 將啟動建廠程序

記者郭韋綺／高雄6日電
台積電全台布局 製表／王勇超、簡永祥
台積電全台布局 製表／王勇超、簡永祥

高雄市環保局昨天舉行台積電擴建高雄第四、第五座晶圓廠環評大會，台積電承諾加嚴空汙排放標準等條件，通過環評，將可啟動建廠程序。台積電強調，擴大美國投資是因應客戶需求，以達生產製造經濟規模，目前台積電在台灣投資計畫不變。

不過，地球公民基金會等環團昨發聯合聲明，質疑台積電五廠房基地面積83.02公頃，超過中央規定「逾30公頃須送環境部環評」規模，高雄市審查方式卻切割成三個開發案進行，使整體環境與社會影響無法全面評估。

環保局解釋，依環評法認定，從事積體電路晶圓製造半導體工廠設置，位於都市土地，申請開發或累積開發面積五公頃以上，應實施環境影響評估，三個開發案雖個別環評，均合乎法規。

台積電布局全球半導體版圖，選中高雄楠梓區原中油高雄煉油廠場址興建二奈米晶片先進製程廠房，規畫蓋五座晶圓廠，第一、二、三廠均已通過環評，其中第一廠已進入試產階段，其他兩廠興建中。第四、第五廠環境影響說明書上個月初審通過，且無須進入二階環評，但須針對空汙抵換、土方車輛及交通量增加提出說明。

台積電承諾空汙增量抵換，對半導體製程高碳當量溫室氣體依高屏總量管制規定，抵換量以1.2倍進行全額抵換，並以削減工廠等固定汙染源為優先；土方車輛運送部分已與居民取得共識，離峰時刻運輸控制在每小時40車次以下，施工區機具取得自主管理標章並加裝濾煙器，建廠期間交通量增加將規畫增開園區巡迴巴士接駁，未來園區導入先進技術設備、減少空汙排放量、增設PM2.5自動監測站，百分百使用再生水、再生能源。

台積電 投資 晶片

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