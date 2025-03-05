為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

不少台灣人學英語反覆練習後仍有「台灣腔」。國立陽明交通大學研究發現，英語台式發音源頭為使用單字拼寫記憶單字所致，因拼寫與實際發音並非完全對應，才導致學習者的發音與英語母語者不同。

陽明交大外國語文學系教授盧郁安及團隊舉例，部分語音會帶有明顯氣流稱為送氣音，反之，則是不送氣音。例如把手放在嘴前發出注音符號ㄆ，手上可以感受到一股氣流，而發ㄅ時則沒有明顯氣流，即是送氣音和不送氣音的差別。

團隊指出，中文ㄆ、ㄊ、ㄎ都是送氣音；ㄅ、ㄉ、ㄍ則是不送氣音，如果對應英文直譯中文的拼音系統，學習者會很自然會把P、T、K當成送氣音；B、D、G當成不送氣音。但英語P、T、K字母 在不同情境發音會有所變化，以空間SPACE單字為例，英文發音P應該發成不送氣音，因P、T、K接在S之後通常不會送氣。

此外，當P、T、K字母出現在輕讀、不強調的音節時，也不會被發成送氣音，例如快樂HAPPY的美式英語發音，這時P也不會送氣。

研究團隊也透過語音實驗發現，中文母語受測者只聽到英語發音，能更正確的模仿送氣及不送氣音的差異，但如果受測的同時一併看到英語拼音，就常受拼音抑制而「聽不到」語音上的差異。代表若學習英語非仰賴聽覺，而是視覺上仰賴單字拼寫記憶，即會因中英發音習慣差異而出現台式英文。

但盧郁安也表示，台式英文並非發錯音，而是因學習者受母語影響，無意識地使用自己熟悉的發音規則。發音差異來自於語言系統的內在規律與結構，但語言學也實證，可透過提升第二語言使用者對發音變化的覺察力，幫助掌握不同語言系統的學習。