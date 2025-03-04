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值班3天忙翻還被家屬嗆「人多不關我們的事 」醫生沮喪

台灣新聞組╱台北4日電
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為了紓解各大醫院急診壅塞，衛福部要求所有部立醫院急診成立綠色通道，圖為部立台北醫院急診室。(記者曾原信／攝影)
為了紓解各大醫院急診壅塞，衛福部要求所有部立醫院急診成立綠色通道，圖為部立台北醫院急診室。(記者曾原信／攝影)

急診塞爆，台灣醫療系統近期壓力飆升，急診醫師楊大緯也分享了一個令人無奈的經歷，表示自己在二二八連假期間值班時，因判斷病人無立即性的危險，請他們稍等，卻被病人家屬責怪「病人多是你們的責任，不關我們的事」，這句話帶給他不小打擊，甚至影響了整個上班的心情。

楊大緯在臉書透露，二二八連假期間，他三天都在上班，尤其是晚班，病人源源不斷，讓他感到身心疲憊。其中有一名小朋友在早上沒有任何不適，下午開始嘔吐，家長急忙帶來急診。他坦言自己當時已經精疲力竭，沒有多餘的精力細心詢問病情，因此迅速給予止吐針並讓家長先在外等候，心裡則計畫稍後再進一步評估。

等到稍微有空檔時，小朋友已經入睡。楊醫師嘗試喚醒小朋友，並建議家長讓孩子喝水試試看。這時家長表達了對看診過程的不滿，楊大緯解釋道，由於病人眾多，他只能先進行基本處置，並告知如果孩子仍繼續嘔吐再進一步討論是否需要檢查。

然而家長回應說，「病人多是你們的責任，不關我們的事。」這句話讓楊大緯感到震驚，心中一片空白，當下甚至產生了「我到底還在這裡做什麼？」的想法。

儘管如此，楊大緯也強調，急診科的工作就是如此，每當病人過多、情況緊急時，總會碰到這樣的挑戰。有時候病人和家屬的一句急躁話，會對當班醫護人員的情緒造成很大影響，但他表示自己必須學會放下這些情緒，因為沒有時間為此沮喪，下一個病人可能隨時到來，需要立刻專心處理。

他最後表示，下班後會回顧自己當天的工作，思考如何能做得更好，並告訴自己要不斷改進，把所有的不快留在急診室，回家後重新調整狀態，準備迎接下一班的挑戰，「這就是急診的日常」。

二二八 臉書

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