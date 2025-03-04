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漁船生活垃圾亂丟…潛水教練直擊巨大海底垃圾山

記者李定宇／台北4日電
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海洋廢棄物現況。(製表／李定宇、邱瑞杰)
海洋廢棄物現況。(製表／李定宇、邱瑞杰)

「海底世界很美也很髒，除了生態，皮夾、情趣用品、廁所門都看得到。」潛水教練王銘祥是基隆人，當潛水教練近30年；他說，早年海底有豐富的珊瑚生態，如今除了光禿禿的礁岩，最刺眼的是蓋在珊瑚礁的底刺網和海底垃圾場。

●寶特瓶海 早已見怪不怪

王銘祥觀察台灣海洋大學附近海域，可能因為地形或海流，造成海底總堆積大量寶特瓶，和潛水同好清理後一陣子又出現，場景駭人。

王銘祥常擔任淨海活動安全教官，他說，第一次潛水參與淨海的人，都會被海底垃圾山所震撼，他對清不勝清的海底環境感觸更深；三年前基隆的漁港一度禁釣，他趁碧砂漁港沒有釣客，潛到水下約20公尺處，即發現大批假餌鐵板，他花半小時在20公尺方圓範圍內拾獲500多支、超過40公斤鐵板。

●垃圾來源 隨季節而變化

王銘祥指出，海底垃圾問題日益嚴重，因垃圾來源複雜，並隨季節變化有所不同。

冬季東北季風強勁時，會將外海垃圾推向台灣北海岸；春季時，中國大陸東北沿岸流讓馬尾藻跟著下來，整個海域垃圾更多，馬尾藻就像吸星大法，讓垃圾卡在其中，韓國、大陸寶特瓶尤其多，但馬尾藻又是許多魚苗成長的食物來源，清與不清陷入兩難。

他指出，夏季吹西南風，北海岸出現很多幽靈蚵棚，最多曾多達四、五十個，體積巨大恐影響船隻安全，他用ＧＰＳ定位知會其他船隻避免撞上，也通報大型漁船協助拖走。後來查出這些蚵棚來自嘉義、台南一帶，可能因固定不牢，經海浪沖刷後向外漂流。

●地方關說 放任非法漁網

王銘祥說，漁民作業方式是海廢主要來源之一，不少漁民慣用底刺網、流刺網，漁網一旦被浪沖走易卡在珊瑚礁上，必須小心翼翼剪開，避免硬扯讓珊瑚受傷。另有部分漁民為了抓龍蝦，偷偷把底刺網蓋在珊瑚礁上，魚隻因此困住死亡，吸引愛吃腐魚的龍蝦前來，可大賺一筆。但因民代關說，造成地方政府取締非法底刺網的意願不高，成效有限。

遠洋漁船也是製造海廢的大戶，王銘祥說，這些大船往往帶著上百箱瓶裝水出海，回來時全帶回空瓶嗎？「沒有，大多被丟到海裡，這問題有誰正視過？」更扯的情況還包括漁民與外籍船員往海裡亂丟機油桶、生活垃圾，都讓海漂垃圾問題雪上加霜。

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