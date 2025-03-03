我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

高雄交通死亡去年上半年短報28件 挨批美化數字

記者侯俐安、李奕昕／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
數據失真 交通部每月公布各縣市交通事故死傷數據，並點名後段班改善。但高雄市統計方式獨樹一格，被質疑影響公平性。示意圖。(本報資料照片)
數據失真 交通部每月公布各縣市交通事故死傷數據，並點名後段班改善。但高雄市統計方式獨樹一格，被質疑影響公平性。示意圖。(本報資料照片)

為洗刷行人地獄汙名，交通部每月公布各縣市交通事故死傷數據，並點名後段班改善。本報系調查，高雄市從去年起統計方式獨樹一格，標準異於其他縣市，僅去年上半年就少報28件死亡事故，導致排名不公。高雄市政府指今年已調整計算方式，立委則提醒交通部與警政署重新檢視統計基準。

交通部前部長賀陳旦說，交通事故傷亡不該是一場數字遊戲，各級政府也不應自行判斷，變相成為「選擇性的數字」會更難找到事故原因。

國民黨立委柯志恩表示，數據呈現的目的是對症下藥，若中央沒有一致的標準，就會造成各縣市美化數字、一國多制，也失去公布數據的意義。民進黨立委李昆澤表示，經查高雄市今年已恢復與各縣市一致標準。他表示，每件車禍背後都有嚴肅課題，如何確保數據一致、精準，交通部、警政署和各縣市政府在道安會報時，必須嚴謹討論。

本報系取得去年7月交通部舉辦道路交通安全聯繫會報會議紀錄，內政部警政署在會中提醒，經比對法務部檢驗紀錄，高雄市1到6月總計有28件交通事故A1（24小時死亡）案件未報，要求高市府依規定建檔。截至2月底為止，記者調閱資料，至今僅補上9件。

高雄市警察局交通大隊長黃元民證實此事，並指上述19案仍在複驗中。對於28件未建檔原因，黃元民表示，車禍死因常有可議之處，如心肌梗塞、自身疾病等，因此去年開始，高雄發生車禍若死因有疑義，會加入刑事鑑定角度，等相驗、解剖後，確認為死亡車禍，才會補建檔，目的是更嚴謹看待致死因素。

根據「道路交通事故處理規範」，A1事故發生10日內需在警政署交通事故案件處理系統完成建檔；「警察機關認定道路交通事故案件要點」載明，「死因不明前（含相驗屍體證明書死亡原因為「解剖鑑定」及「檢體檢驗」），應先陳報，並檢附相驗證明書函報警政署核定後刪除統計，未依規定辦理者，視同匿（漏）報」。

本報系致電台北、新北、桃園、台中與台南等五都的交通局或交通大隊，皆指出這類「非屬交通事故死亡」案，都是從嚴處理，先建檔，相驗、解剖後，確認非交通事故死亡，才函文警政署刪除統計，該規範已行之有年。

高雄統計方法與眾不同，也影響到縣市排名，以去年1到6月少報28件為例，若高雄建檔的68件，加上28件，A1事故是96件，超越多個縣市，進而影響交通部公布的名次。

高雄市複驗中的19件事故，最早為去年1月14日發生的車禍，至今仍未複驗完成。各縣市則均指出，相驗結果最快當天就會出來，慢則3、5天，解剖則需等待2至3個月，鮮少有案件拖到一年。

高雄交通事故A1未報案件 製表／侯俐安
高雄交通事故A1未報案件 製表／侯俐安

國民黨 內政部 民進黨

上一則

閃臨停貨車遭撞飛 104歲人瑞不治

下一則

新聞眼／張憲義中斷的核武夢…台當時技術 半年內就可製核彈

延伸閱讀

高雄分屍魔1日起訂報紙 恐在看守所內藉新聞掌握案情

高雄分屍魔1日起訂報紙 恐在看守所內藉新聞掌握案情
大嫂頭顱尋獲 高雄分屍案凶嫌殺3女關鍵證據

大嫂頭顱尋獲 高雄分屍案凶嫌殺3女關鍵證據
大嫂頭顱尋獲 高雄凶嫌分屍3女關鍵證據

大嫂頭顱尋獲 高雄凶嫌分屍3女關鍵證據
巧合？解放軍高雄外海演習 恰美軍研究船駛離高雄港

巧合？解放軍高雄外海演習 恰美軍研究船駛離高雄港

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
台灣空軍人員和IDF戰鬥機飛行員在台中空軍基地演習中進行飛行檢查。(歐新社)

紐時：台灣看著川普背棄烏克蘭 憂心步入後塵

2025-02-25 08:58
台中市一對牙醫夫妻對簿公堂，牙醫妻指控丈夫在婚後交往兩名男性後，鼓勵她與女性助理交往，但卻對她與助理提出妨害家庭告訴；示意圖。（本報資料照片）

台牙醫夫外遇2男 鼓勵妻出軌女助理…事後竟提告 法院判了

2025-02-23 19:50
長榮航空25日宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

2025-02-25 11:52

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返