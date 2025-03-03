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擁專業證照 游文玫揭拍賣場人生故事

記者陳宛茜／台北3日電
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游文玫舉槌10年主持數百場拍賣會，她近日出版「拍賣場的人生故事」，是台灣首本拍賣官實錄。（圖／游文玫提供）
游文玫舉槌10年主持數百場拍賣會，她近日出版「拍賣場的人生故事」，是台灣首本拍賣官實錄。（圖／游文玫提供）

藝術品拍賣官可能是台灣最神祕的職業之一，有拍賣官專業證照者不到十位，畫廊協會秘書長游文玫，中年轉換跑道，2015年成為台灣首批取得專業證照的拍賣官，她近日出版台灣首本拍賣官實錄「拍賣場的人生故事」，認為主持拍賣會就是一種表演藝術。

雖然在台灣登台舉槌無須取得資格，游文玫仍花了800天到大陸取得拍賣官證照。成為台灣首批取得專業證照的拍賣官。

游文玫曾受行政院之邀拍攝「性別平等微電影徵選」推廣影片，20世紀之前全世界只見男性拍賣官，1959年才出現女性拍賣官。游文玫表示，因為拍賣官需「權威感」，傳統迷思認為男性才能勝任。近年女性意識抬頭，女拍賣官的數量終於接近人數的一半。

藝術品拍價動輒上千萬，大家總認為藝術拍賣會是富人娛樂。然而疫情期間崛起的線上拍賣與拍賣會直播，讓拍賣官在歐美成為另一種「網紅」，擁有大批粉絲。但問游文玫，拍賣官最重要的特質是什麼？是外型還是聲音？她的答案竟是「健壯如牛」，因為一場拍賣會五小時起跳，拍賣官不僅必須從頭站到尾，手勢說話不能停、腦袋還得不斷運算報價，同時兼顧優雅和氣勢。

前主播戴忠仁轉戰拍賣官，曾寫下八小時不間斷的紀錄，比他當年播報陳進興挾持南非武官人質一案、連續坐在主播台上七小時還長。游文玫自己也曾寫下八小時不間斷主持的紀錄，也曾因午餐吃太少，連續主持拍賣會六小時後在台上昏倒。還曾有拍賣官穿了紙尿褲上台，以防萬一。

拍賣 疫情 南非

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