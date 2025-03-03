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大林爐碴5年未清完惹議 高市府：無汙染疑慮

記者徐白櫻／高雄3日電
高雄旗山大林農地掩埋百萬公噸廢爐碴，因爐碴含鈣，工地積水的顏色常在藍色與綠色之間切換，清運啟動5年，至今尚未完工。（記者徐白櫻／攝影）
高雄旗山大林農地掩埋百萬公噸廢爐碴，因爐碴含鈣，工地積水的顏色常在藍色與綠色之間切換，清運啟動5年，至今尚未完工。（記者徐白櫻／攝影）

檢方偵辦旗山區馬頭山濫倒事業廢棄物案，再度揭開大林農地非法掩埋廢爐碴傷痛。百萬公噸轉爐石清運計畫啟動5年，原預計3年清完，至今逾期近2年，窪地積水仍是詭異的「蒂芬尼藍」，自救會質疑到底何時才能清完？環保局說，進度達72%，再2年清完。

2013年起，旗山區大林里7公頃農地遭人掩埋中鋼煉鋼過程產生的廢爐碴、轉爐石，下雨滲出奶白色廢水，汙染鄰田及下游水源。

居民組自救會四處陳情，2017年高雄高等行政法院判決限期清除，近日反爐碴自救會長鄭妙珍聲援馬頭山廢棄物案，氣憤直指「廢爐碴清了5年還在清，大高雄用水存隱憂，當事人全部脫罪」。

實地前往掩埋農地，清運計畫持續進行，兩處施工現場都有積水，開挖深度達10公尺以上，積水色澤奇特，有藍有綠。居民說，會因季節或氣候出現不同變化，擔心「愈來愈多人遺忘爐碴汙染，失去監督力量」。

鄭妙珍指出，2020年3月萬大材料公司在旗山公所召開清理計畫說明會，費用高達89億元，當時允諾3年清完，第1年10萬公噸、第2年20萬公噸、第3年70萬公噸，光想也覺得不太可能，後來清運單位換成中聯公司，不斷申請展延，爐碴一直清不完，每逢下雨就擔心強鹼水溢出，再度汙染環境。

高雄市議會衛環小組曾多次赴大林考察，近年未再關注。議員朱信強表示，農地清運進度約達7、8成，業者以清運量太多，砂石車出入頻繁影響交通，以及爐碴去化管道有限等理由爭取時間，近日有農民擔心挖太深造成鄰田崩塌，環保局應做好相關汙染管控，將提議再辦現勘。

高雄市環保局回應，定期監測積水沒有汙染疑慮，居民關心的清除數量已達72萬餘公噸，清理進度約為72％，進度正常，預計2027年的年中可全數清除完畢。

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