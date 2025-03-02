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孫中山逝世百年特展 朱立倫：我們是國父傳人永不變

記者王千豪／台北2日電
國民黨主席朱立倫（左二）1日主持「努力進前」總理孫中山先生紀念特展開幕典禮，參觀展出文物、史料。（記者林俊良／攝影）
國民黨主席朱立倫（左二）1日主持「努力進前」總理孫中山先生紀念特展開幕典禮，參觀展出文物、史料。（記者林俊良／攝影）

國民黨昨舉行「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式，替接下來一系列紀念活動揭開序幕。國民黨主席朱立倫表示，孫中山的精神是「一切以民為本，蒼生為念」，不論政治環怎麼變，兩岸情勢怎麼變，「我們是中山先生的信徒、我們是國父的傳人，這是永遠不變的」。

中山學術文化基金會董事李建榮表示，黨史館珍藏有珍貴的孫先生文物以及開國史料，活用這些史料，讓它曬曬太陽，見見燈光，尤其是與國人再照面，這是再好不過的一件事。尤其當炎黃子孫被說成古老傳說，年輕人不知道三月12日植樹節或3月29日青年節的由來時，這個展覽將不僅僅是場展覽，更是重振民族精神教育，守護愛護中華民國教育的新征程。

紀念展由三大主軸貫穿，一、透過大量照片及史料，呈現孫中山的革命生涯；二、從黨史館豐富的孫中山文物中精選廿多件，包括遺牙、穿過的皮鞋、墨寶，以及一張百年前在美國使用過的書桌，近距離讓民眾感受孫中山；三、以文字及照片，講述孫中山三民主義在台灣實踐的過程。紀念展也特地還原孫中山跟國民黨總裁蔣中正當年在黃埔軍校合影的場景，讓民眾彷彿走入歷史迴廊中，和孫中山合影，領略孫中山及革命志士的精神，讓「人人都可以是孫中山的繼承人」。

國民黨 中華民國 朱立倫

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