新北市府跨界打造萬金杜鵑品牌 侯友宜邀賞花

新北市政府推動萬金杜鵑品牌，市長侯友宜邀請民眾到萬里、金山賞花。（記者游明煌／攝影）

新北市府跨界合作辦理推動萬金杜鵑品牌，今年首辦杜鵑景觀園藝競賽，採雙展區，展期至3月30日，除在金山展示12座杜鵑花藝作品，還成立期間限定的杜鵑美術館 ，市長侯友宜 昨出席頒獎，邀請民眾到金山、萬里賞杜鵑，「我們一起出花」。

CNFlower創辦人凌宗湧與藝術家及新銳設計師們，在金山展區打造12組令人驚豔的杜鵑花藝作品。首場杜鵑景觀園藝競賽由浪花花藝作品「門前」奪冠，創作者陳艾琳以木門、老甕打造杜鵑庭院，極具巧思。

侯友宜說，金山、萬里杜鵑花年產量達600萬株，全台第一，市府推動萬金杜鵑品牌，迄今已獲10項國際大獎肯定。今年萬里瑪鋉溪打造日式庭園，長達1公里的花卉廊道，金山中山溫泉公園成立期間限定杜鵑美術館，並栽種1萬棵以上的杜鵑花，結合美學跟藝術的作品，吸引民眾賞花，帶動地方經濟產業。

其中杜鵑美術館展出22種特殊品種杜鵑，侯友宜說，像正紅色花朵小巧可愛、花瓣像玫瑰的新品種杜鵑，是花農柳枝芳以明朝遺留至今的五寶綠珠杜鵑，耗時近10年自行雜交培育而成。

新北市農業局表示，花展逢例假日在金山展區有街頭藝人音樂表演、小農市集及品牌皮雕、手作盆花等體驗，還有拍照打卡送限量品牌美植袋等好康，在地40家店家響應，可上農業局稼日蒔光FB及萬金杜鵑官網查詢。