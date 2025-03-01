我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基慘了？美智庫：惹毛川普恐被斷軍援

回應之前偷瞄傳聞？查克柏格為妻子盛大慶生

台灣竹科、南科身心科診所暴增「掛號名額都被台積人包走了」

台灣新聞組／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
竹科人不諱言，因工時長壓力大，心理諮商已是竹科人生活的一部分。 （圖／楊聰財提供）
竹科人不諱言，因工時長壓力大，心理諮商已是竹科人生活的一部分。 （圖／楊聰財提供）

竹科產業讓世界看見台灣，不過竹科人工時長壓力大，焦慮緊張成日常。新竹縣市五年來新開業的心理諮商機構，從10家增至33家，且集中在竹科鄰近的竹市東區、竹縣竹北市、竹東鎮。竹科管理協會秘書長李道霖不諱言，心理諮商已是竹科人生活的一部分。

南科周邊的身心科診所也愈開愈多，針對改善肩頸緊繃、長時間站立導致肌肉痠痛的中醫整復、復健診所，三年來也新增十一家，熱門的甚至得半年前預約，有診所說「因為都被台積人包走了」。

離竹科車程七分鐘的竹北市中興里，靠近高鐵新竹站，方圓1公里有八家身心科診所，許多竹科新貴住這兒，該里在全國村里綜合所得排第三名，但「含金量」高，身心壓力也大。

衛福部醫事資料顯示，新竹市精神科醫療機構有11家，其中八家就位於竹科所在地東區；新竹縣共有15家，其中九家都在竹北市，另外四家在竹科三期預定地竹東鎮。

諮商心理機構數增加驚人，新竹市衛生局統計，諮商心理機構數五年來從四家增加為13家，新竹縣也從六家增加為20家，都超過原本的三倍。

台中維新醫院院長、精神科醫師許景琦說，近年確實有不少精神科醫師到新竹開診所。新竹馬偕紀念醫院精神科主任吳易澄指出，新竹精神科診所、心理治療所數增加，確實有高比率的竹科員工來求診。

竹科管理協會統計，從2016到2023年，全國精神疾病門診總數量增加39%，新竹縣同期增加63%、新竹市59%，遠超過全國平均。

協會秘書長李道霖說，高科技產業競爭激烈，尤其研發的壓力更大，竹科逾16萬名員工，不只跟同事比，還得跟全球菁英競爭，加上竹科人出身名校，求勝心強，精神壓力可想而知。

南科位於台南新市，高強度工作帶來身心壓力與筋骨痠痛等治療需求，嗅到商機的醫師陸續在南科附近開診所，善化、新市、永康、仁德、歸仁等地的身心科診所愈來愈多。

台南市衛生局統計，2022年醫院身心科或專科診所有50家，2023年55家、2024年60家，每年成長五家。另外，可治療疼痛、壓力過大的中醫診所三年來增加11家。

醫師表示，南科周邊的身心科診所生意愈來愈好，但未必都與園區人員壓力有關，求診患者近半數不是南科人，可能是因健康意識更普及、不忌諱看精神科的人增加了。

過去專門處理跌打損傷、運動傷害的中醫推拿、整復師與民俗療法，近來也都生意興隆，有些打響口碑的，甚至要三個月，半年前預約才預約得到，「因為都被台積電的人預約到沒辦法再接案」。

有大型物理治療與運動復健診所在台南市區商辦拓點，主打緩解疼痛，但健保不給付，單次看診2000元台幣（約60美元)起跳，在南科主管間口耳相傳，不少人每周報到，因生意太好，業者已在籌設新診所。

新竹縣市五年來新開業的心理諮商機構增加三倍，且集中在竹科周邊。 （記者黃羿馨／...
新竹縣市五年來新開業的心理諮商機構增加三倍，且集中在竹科周邊。 （記者黃羿馨／攝影）

台積電 健保

上一則

賴清德兩岸政策 走入澤倫斯基模式？

下一則

柯文哲解除禁見首度會客 陳佩琪、柯美蘭現身北所

延伸閱讀

前英特爾董事投書：施壓台積救英特爾 恐不利美IC設計業

前英特爾董事投書：施壓台積救英特爾 恐不利美IC設計業
陳志強賣台積股票 為曾智希辦盛大婚禮 半個演藝圈都來了

陳志強賣台積股票 為曾智希辦盛大婚禮 半個演藝圈都來了
韓聯社：台積考慮投資Meta併購標AI公司 FuriosaAI

韓聯社：台積考慮投資Meta併購標AI公司 FuriosaAI
向川普說不 84%台灣民眾反對台積奈米技術移美

向川普說不 84%台灣民眾反對台積奈米技術移美

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
沈春華把人生智慧集結成書。(圖/天下文化提供)

沈春華帥兒子現身 曝主播媽每天回家「堅持做這些事」

2025-02-23 02:50
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
台灣空軍人員和IDF戰鬥機飛行員在台中空軍基地演習中進行飛行檢查。(歐新社)

紐時：台灣看著川普背棄烏克蘭 憂心步入後塵

2025-02-25 08:58
台中市一對牙醫夫妻對簿公堂，牙醫妻指控丈夫在婚後交往兩名男性後，鼓勵她與女性助理交往，但卻對她與助理提出妨害家庭告訴；示意圖。（本報資料照片）

台牙醫夫外遇2男 鼓勵妻出軌女助理…事後竟提告 法院判了

2025-02-23 19:50
一位網友分享，他到台灣觀光時，在夜市買了地瓜球品嘗，並對其讚不絕口。圖為饒河夜市。(本報系資料照)

陸客大推台灣夜市1美食「每晚都吃」 老饕：必加這一味

2025-02-22 20:34

超人氣

更多 >
4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊