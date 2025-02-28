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台北貓空纜車改善虧損 3/3起大漲價恐流失2成運量

記者邱書昱、林佳彣／台北28日電
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貓纜被定位為觀光纜車，北捷因電價、人力成本提高，宣布漲票價。(圖／大)地工程處提供
貓纜被定位為觀光纜車，北捷因電價、人力成本提高，宣布漲票價。(圖／大)地工程處提供

台北貓空纜車營運17年，年虧損約3000萬元(台幣，以下同)，負責營運的台北捷運公司昨宣布3月3日起調漲票價，漲幅5成起跳，預估將流失2成運量。藍綠議員認為，不能光靠漲價改善虧損，應積極提升吸引力，將要求北捷向議會報告。

貓纜有動物園、動物園南、指南宮及貓空4站，一般民眾原本1站70元、2站100元、3站120元，一日票260元；將改為每人每次180元，一日票300元，升等水晶車廂每人每趟加價50元。台北市民、市府退休公教人員、全國6至12歲的兒童、滿55歲原住民和65歲老人、身心障礙者及其必要陪伴者一人具優惠身分，票價維持不變，每人每次50元、一日票100元。

消基會董事暨交委會召集人李克聰表示，北捷有責任說明漲票價能否損益平衡、運量是否減少等正負面影響，他也建議北捷應為遊客規畫貓纜漲價後的旅遊套裝行程，民眾搭乘更有CP值。

北市議員王欣儀說，貓纜持續虧損不是辦法，她支持不影響市民和通勤里民適度調整價格，但不能光靠漲價減少虧損，應研議如何提升吸引力，爭取回頭客。議員顏若芳說，貓纜滿意度調查有77%旅客不知有優惠套票，僅約一成旅客用過，可見無人知曉。

北捷表示，漲價參考國內外知名觀光纜車票價，經市府多次討論及貓空商圈代表建議，才敲定方案，配套是搭貓纜旅客，可免費搭乘大台北公車貓空左右線。

纜車中心主任黃志明說，貓纜與各國觀光纜車相比，票價太低廉；面對龐大的設備維護費，加上物價通膨、電費上漲等壓力，營運成本大幅增加，從原先每年虧損1億元，到2016年漲價後虧損5千萬元，近年仍虧損3000萬元。

「買300元一日票券比較划算。」黃志明說，貓纜每公里平均票價從30元漲為45元，仍比日本箱根纜車79元、日月潭纜車101元便宜，有機會損益兩平，減少市府財政壓力。

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